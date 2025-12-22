La Oreja de Van Gogh presentará su nueva canción en las campanadas de TVE

Las campanadas de TVE que darán la bienvenida al 2026 serán de lo más musicales. Después del anuncio de que sus presentadores serán Chenoa y Estopa (que han tenido que sustituir 'in extremis' a Andreu Buenafuente y Sílvia Abril), la cadena pública ha aprovechado la retransmisión del sorteo de la Lotería de Navidad para desvelar otra sorpresa: habrá actuación de La Oreja de Van Gogh, que presentarán su nuevo sencillo desde el Palacio Miramar de San Sebastián, frente a la espectacular bahía de La Concha.

El nuevo año será muy especial para la banda donostiarra, ya que comenzará una nueva gira de conciertos, que llevará por lema 'Tantas cosas que contar'. Será la puesta de largo de la vuelta de Amaia Montero al grupo y la celebración del 30º aniversario de la banda.

De Amaia a Ana Torroja

No será el único guiño musical de las campanadas de la tele pública. También estarán en este especial de Nochevieja previo a las uvas Nicki Nicole, Lola Índigo, Amaia y Ana Torroja, que ofrecerán sus actuaciones desde enclaves espectaculares de Madrid, Granada o Pedraza, entre otras localidades. Además, el Pirulí de RTVE será el epicentro de un programa para celebrar los 70 años de la cadena que unirá tradición y modernidad.

Según avanza RTVE, "cada artista convertirá los lugares en un universo propio, dentro de este viaje de fin de año en el que se abrirán las puertas de la Casa de la Música para celebrar juntos la entrada al 2026". "Un nuevo camino emocional y sonoro, por escenarios únicos, donde cada actuación se adapta al espacio y dialoga en distintos lenguajes escénicos para mostrar la diversidad musical", describen.

El tour 2026

El tour de La Oreja de Van Gogh en 2026 les llevará por 15 ciudades españolas y arrancará en el mes de mayo con un espectáculo que pasará por Bilbao (9 de mayo), Madrid (28 y 29 de mayo), Albacete (6 de junio), Murcia (13 de junio), Sevilla (26 de junio), Fuengirola (27 de junio), Gijón (10 de julio), San Sebastián (31 de julio), Santander (21 de agosto), Valladolid (27 de agosto), Valencia (4 de septiembre), A Coruña (11 de septiembre), Zaragoza (9 de octubre), Barcelona (6 de noviembre) y Pamplona (20 de noviembre).

La elección del nombre de la gira, 'Tantas cosas que contar', supone un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos: 'El viaje de Copperport', que este año cumple 25 años. Y, en sus conciertos, la banda incluirá algunos de sus éxitos como 'Cuídate', 'La Playa', 'Puedes contar conmigo', 'Rosas' o '20 de enero'.