Juanjo Bona: "Hoy en día no es tan fácil vivir solo de la música"

La música suele ser uno de los ingredientes más socorridos de las cadenas en la programación navideña. Pero la lírica no es el género más habitual. TVE se ha propuesto cambiar esta dinámica con el estreno de 'ARIA: locos por la ópera', un 'talent show' presentado por dos cantantes: la eurovisiva Ruth Lorenzo y el 'extriunfito' Juanjo Bona. El reciente finalista de 'Masterchef celebrity 10' considera que la jota que él tanto promociona y la ópera tienen muchos puntos en común.

--¿Qué pensó cuando le propusieron presentar un concurso de ópera, viniendo usted de la jota?

La verdad es que al principio pensé que no. Pero luego con tiempo lo fui valorando, lo consulté con mi equipo y lo analicé. Al final el objetivo del programa es acercar al público un estilo que no es comercial y que lleva muchos estereotipos encima. Y pensé: “Esto es lo que yo he hecho con mi folclore, puedo hacerlo también aquí”. Además, creo que es un buen momento ahora que Rosalía nos ha abierto la puerta y me gustaría que toda esa gente que la sigue también quiera conocer de dónde nace esa inspiración.

--¿Cree que el programa ayudará a acercar la ópera a nuevas generaciones?

Totalmente. Yo mismo pensaba que estaba muy lejos de la ópera. Y cuando entré, lo primero que escuché ya me sonaba. Podía cantarlo. Todos podemos tararear casi todas las canciones que suenan en el programa, porque las hemos escuchado en anuncios o son melodías que hemos oído de pequeños. Así no va a ser algo que vaya a costar ver, sino que es muy genuino y natural. Además, el programa no deja de ser un concurso con sus dinámicas y su rollo divertido. Yo hago un poco de intermediario entre ese prestigio de la música y su lado humano.

--Porque usted está en el 'backstage' y recibe a los concursantes tras la actuación.

Vienen a mí con toda la emoción, que depende de cómo les haya ido y lo que les haya dicho el jurado. Hay de todo. Además, un día voy a cantar yo también. No solo estoy detrás: podré vivirlo desde dentro. Cantar con una orquesta así es un privilegio que no se ve en ningún lado.

--Ha pasado de ser concursante de 'OT' a cantante profesional y, ahora, presentador. ¿Cuál es el mayor reto en esta nueva faceta?

Está siendo complicado. Yo venía muy tranquilo porque no tenía que cantar, y cantar siempre me pone nervioso y es lo que más respeto me da. Pensé que solo iba a charlar con los concursantes. Pero al final hay un guion, tengo que recibirles después de cantar, con toda la emoción que traen, y preguntarles mientras recojo lo que sienten y lo que quieren contar. Ahora valoro mucho más el trabajo de los presentadores. Me acuerdo mucho de mi Chenoa.

--Tanto usted como Ruth Lorenzo han participado en un 'talent'. ¿Eso hace que se pongan mucho en la piel de los concursantes?

Me identifico muchísimo con ellos. Son gente muy joven, con toda la ilusión, y conecto mucho porque me acuerdo de mi yo de 'OT', de todo lo que he crecido en este tiempo y de lo que me queda por aprender. Aprendo de ellos y, en general, del programa, del que también me estoy nutriendo para mi futuro musical. Ese era uno de mis objetivos aquí. Aparte de seguir ganando público y que la gente me conozca para poder seguir trabajando, aprender también de un estilo que, en el futuro, me va a venir muy bien. Porque al final es la música más prestigiosa que existe.

--Si le llegaran más propuestas como presentador, ¿se plantearía seguir ese camino? ¿O tiene claro que lo suyo es la música?

Creo que no. Esto ha sido un caso muy concreto, además lo hago con Gestmusic, que son como familia para mí, y es un programa cortito y muy específico, de ópera. Mi vida está en la música y en los conciertos. Ahora estoy de gira y cada día me reafirmo en que quiero seguir haciendo canciones. Veo posible compaginarlo con este tipo de cosas puntuales, pero no me veo como un presentador a futuro. Me gusta, pero me gusta más cantar.

--Está con la gira, preparando disco… ¿Cómo lo está llevando todo?

Es un momento muy bonito de mi vida. La palabra es estable, y eso es lo mejor que te puede pasar, tener las cosas en orden. Estoy agradecido y feliz: haciendo un disco, en el estudio, mi familia está bien, tengo a mi gente… Y además me salen proyectos como este o como 'Masterchef', que me permiten trabajar y seguir dándome a conocer. Hoy en día no es tan fácil vivir solo de la música; esto me ayuda a ir ganando público, mantenerme y seguir trabajando.

--¿Cuánto diría que le debe a 'Operación Triunfo'?

Muchísimo. De un 100%, diría que un 70 u 80%. Estoy muy agradecido a 'OT', jamás renegaría del programa como a veces se ha visto. Volvería una y otra vez. Llevaré siempre por bandera su nombre porque me cambió la vida, tanto musical como personalmente. Llevaba años trabajando antes, pero el impulso final me lo dio 'OT'.

--Está preparando disco. ¿Se atrevería a incluir algo operístico, como ha hecho Rosalía, o a colaborar con alguien del programa?

Rosalía es un referente para mí en cómo ha fusionado el folclore desde hace mucho, y todo lo que hace es un poco como leyes en las música. La jota tiene conexión con la ópera: hay jotas que forman parte de óperas y zarzuelas, como 'La Dolores' o 'Gigantes y Cabezudos'. Yo las llevo cantando toda mi vida y ya las he intentado meter en el estudio. Miguel Fleta también fue una referencia; en 'Jotalent' canté un tema suyo y fue mi primer encuentro con la ópera. Así que de una forma u otra, ya está en mi vida.