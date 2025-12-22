Creo, tan solo creo, que el anuncio ofrecido por televisión española en el que se ha resuelto el enigma sobre quién presentará las campanadas de fin de año ha sido acogido con notoria satisfacción por parte general: al final el Gordo ha recaído sobre Chenoa y Estopa. Sinceramente, me parece una propuesta tan inesperada como extraordinariamente acertada.

Nadie, o muy pocos, podían imaginarse que dos músicos de Cornellà, catalanes y mundialmente reconocidos, fueran dos de las caras que diesen la bienvenida al año desde la televisión pública. Una pregunta bien simple: si lo ha hecho recientemente y con buena nota otro cantante, Miki Núñez, en TV3, ¿por qué no Estopa?

Así que poco les puedo explicar a ustedes no conozcan de Estopa. Como curiosidad, reconozco que cuando tuve noticia del anuncio se me escapó un “¡Hombre!” e involuntariamente expresé una sonrisa. Siempre que en un evento aparece el nombre de Estopa acaba ligado al optimismo y, por tanto, es una buena noticia para todos. Estopa es un dúo referente para varias generaciones y que, recordemos, fueron reconocidos por parte de El Periódico como Catalanes del año en 2024 y siguen siendo tan excelentes en los escenarios como fuera de ellos. ¿Inexpertos en Campanadas? Sin duda: como usted, como yo, y como lo era la futbolista Jenni Hermoso cuando despidió el año en tve en 2023. Pero ante tal especial celebración expresarán esa naturalidad llevada de manera tan innata desde sus inicios.

¿Y sobre Chenoa, qué? Mis idénticos elogios los dirijo a la artista argentina, que además de cantante es presentadora, escritora, empresaria, etc… En este mundo comunicativo existen personas que tienen un maravilloso don y una genuina habilidad de realizar las cosas muy bien, y Chenoa es una de ellas.

Últimamente, se ha mostrado algo molesta, y con razón, escuchando acusaciones absurdas propias de alumnos de P4 sobre si utiliza tarjetones mientras presenta la edición de OT 25 en Prime Video. Una pregunta: ¿quién es el “ñu” que la acusa de utilizar algo tan sencillo como un tarjetón? ¡Ah, claro! Como siempre existe alguien que basa una crítica apoyada en, abro comillas, dice en twitter el usuario “Albóndiga44” que… En fin.

Así que Chenoa y Estopa tienen ustedes mis honores y mi humilde aplauso antes de que suenen los cuartos, porque posiblemente ustedes serán los primeros.