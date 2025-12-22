Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elecciones Extremadura
El Editorial de Cristina Villanueva: Entre Números y Silencios

Cristina Villanueva

Hoy nos levantamos con la cantinela de todos los 22 de diciembre. La de la lotería de Navidad. Un ritual que nos anestesia un poco. Una excusa perfecta para desconectar del ruido y permitirnos soñar.

Porque la ilusión, aunque sea efímera; da energía. Es gasolina emocional. Mientras los niños de Sant Ildefonso afinan la voz, hay otros despachos donde no se canta... y sacan humo. En Mérida y en Madrid se buscan números ganadores tras las elecciones en Extremadura. Allí no ha salido el Gordo para nadie. El PP gana, sí, pero solo con pactos imposibles. Y Vox refuerza su papel: no es el premio gordo, pero es el número imprescindible para cobrar. El mapa se inclina a la derecha y deja una certeza incómoda: quien quiera llegar a la Moncloa deberá hacerlo acompañado de una ultraderecha cada vez más fuerte.

Pero hoy, nada de eso dominará las conversaciones. La política queda en vilo, como si también ella esperara a que la suerte lo arregle todo. Y quizás este es el verdadero problema: que confiamos más en la lotería que en la capacidad de sentarse, hablar y reconstruir una mínima mesa de concordia política y familiar.

Bienvenidos al Segon Cafè.

