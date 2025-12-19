Nos vamos a la extinción

Ignoro el futuro de la evolución del ser humano. Pero tal y como está el patio y por los tiempos que corren, soy poco optimista sobre el futuro de los humanoides. No descarto que de aquí a cuatro días, algún mentecato a quien le aprietan los calcetines enloquezca, oprima el botón del pánico y se cargue medio planeta, si es que climáticamente no lo estamos haciendo ya. Y como a menudo tengo algún destello egocéntrico, pienso que soy afortunado porque por suerte no lo viviré. ¡¡Qué oportunidad perdida!! ¡¡Con todos los elementos que tenemos a favor, con todos los regalos que nos ofrece la naturaleza y estamos abocados a la auto destrucción!!

Además cada día compruebo lo poco originales que nos mostramos a la hora de realizar prescripciones públicas y que somos animales de costumbres. Hace una semana se ha puesto de moda, asquerosamente de moda, un video que corre por las redes sociales en el que a través de una aplicación (cómo no, creada por la gran inteligencia artificial, ese invento creado por humanos para aportar imbecilidades a los propios humanos) donde el usuario realiza un recorrido virtual en el que cada diez pasos se realiza una foto de alguien conocido, a menudo ya fallecido. Tan sólo hay que subir a la aplicación una foto propia y escribir algunas instrucciones, ahora llamadas “prompts”, que suena más guay, más moderno y pretende apartar del mercado a quienes no utilizamos el término.

El video es curioso. Pero… Ohhhh… Es una lástima que todo sea mentira porque muestra algo que no ha existido. Y cuando uno mira Instagram durante cinco minutos le aparece 14.000 veces el mismo video, uno se cuestiona el término de “inteligencia” artificial, comúnmente llamada post-producción. En segundo lugar, visto el video, uno se pregunta: “¿Y?” Es decir, ¿qué rédito económico tiene mostrar ese video cuando lo están haciendo multitud de personas? Tres: un servidor sería más directo si preguntara dónde está la gracia, o qué es lo que saca el usuario colgando ese video. ¿de verdad existe una empresa interesada en poner un euro patrocinando algo que también está haciendo mucha gente? La regla de oro es que lo hace alguien, y a continuación le siguen todos. Y hay quien es feliz así, mostrando su cantidad de “me gusta” en las redes.