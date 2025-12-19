'Thriller' de Netflix
Qué ver si te ha gustado la Barcelona de 'Ciudad de sombras': desde 'Hache' a 'El inocente'
Diversas series han explorado los escenarios de la capital catalana como la nueva ficción de Netflix
'Ciudad de sombras' (Netflix): asesinatos en la Barcelona de Gaudí en la última serie de Verónica Echegui
'Ciudad de sombras', la ficción de Netflix que adapta la saga literaria de Milo Malart escrita por Aro Sáinz de la Maza, ha escalado ya al primer puesto de las series más vistas en España en la plataforma. Este adictivo 'thriller' sobre un asesino que va dejando cadáveres en los edificios más emblemáticos de Gaudí, el trabajo póstumo de la fallecida actriz Verónica Echegui, sabe explotar muy bien el paisaje de la capital catalana. Aparecen los escenarios más turísticos, como la Pedrera y el Park Güell, pero también hay imágenes de archivo sobre la transformación urbanística de la ciudad.
Si te ha gustado 'Ciudad de sombras', protagonizada por Isak Férriz, te proponemos aquí otras ocho series para explorar las calles de Barcelona desde diferentes perspectivas, del misterio a la comedia romántica.
Ambientado en la Barcelona de los años 60, este 'thriller' que bebe mucho de la estética del cine negro estadounidense toma como punto de partida el negocio del tráfico de la heroína para desarrollar una historia de supervivientes que no escatima en escenas de violencia y sexo. La batuta la lleva una mujer, la Helena o Hache del título (Adriana Ugarte), secundada por actores como Javier Rey y Eduardo Noriega. Creada por Verónica Fernández, directora de Contenidos de Ficción para España y Portugal de Netflix, tiene dos temporadas. Dónde ver: Netflix.
Oriol Paulo volvió a confiar en Mario Casas, el protagonista de su película 'Contratiempo', para adaptar uno de los 'best-sellers' de unos de los reyes del misterio, Harlan Coben, aunque ambientándolo en Barcelona. Es un laberíntico 'thriller' que mezcla suspense, tensión, choques entre el pasado y el presente y giros inesperados. El elenco principal lo completan Aura Garrido, Alexandra Jiménez y Jose Coronado. Dónde ver: Netflix.
Pau Freixas recorre locales de moda de la capital catalana, así como escenarios muy reconocibles de la ciudad, para ambientar las citas de los personajes, que cambian en cada capítulo. Aunque también hay encuentros en lugares de lo más inesperados, como un tanatorio, Barcelona luce muy bien en esta serie que, en su primera temporada, adaptaba una ficción británica que no sacaba el mismo partido de Londres. Tiene cuatro temporadas. Dónder ver: Amazon Prime Video y 3Cat.
Dani de la Orden, todo un experto en sacar partido de los escenarios de la capital catalana como demostró en 'Barcelona, nit d'estiu' y 'Barcelona, nit d'hivern', propone una comedia romántica que reflexiona sobre la vida y la muerte protagonizada por dos personajes que no pasan por su mejor momento: ella (Verónica Echegui), alárgica al compromiso, acaba de descubrir que está embarazada, y él (Joan Amargós), que tiene un raro cáncer de corazón. Dónder ver: Atresplayer y Apple TV+
Eduard Fernández ejerce de capo mafioso en este 'thriller' de Lluís Quílez (Bajocero) en el que interpreta al propietario de la principal terminal del puerto de Barcelona. Aprovecha su posición para lucrarse montando un entramado para facilitar la entrada de cargamentos ilegales escondidos entre la mercancía rutinaria. La desaparición de un cargamento de coca desencadena una guerra entre clanes. El reparto principal lo completan Chino Darín, Sergi López, Enric Auquer, Jame Lorente y Natalia de Molina. Dónde ver: Netflix.
Dos agentes de los Mossos (David Verdaguer y Ángela Cervantes) persiguen a un asesino en serie que mata a personas sin hogar en la Barcelona de la pandemia en este 'thriller' que muestra una ciudad de lo más oscura. E insólita, ya que el covid hace que las calles estén vacías, algo poco frecuente. Está inspirada en un caso real. Dónde ver: 3Cat y Disney+.
Adaptación del 'best-seller' homónimo de Ildefonso Falcones, ambientado en la Barcelona del siglo XIV, una historia medieval de intriga, amor y violencia, con el trasfondo de la construcción de la basílica de Santa Maria del Mar. La vida del protagonista (Aitor Luna) transcurrirá en paralelo a la construcción del espectaular nuevo templo en honor a la Virgen María. Tiene una secuela, 'Los herederos de la tierra', con Yon González, Elena Rivera y Rodolfo Sancho. Dónde ver: Atresplayer y Netflix.
El alumno estrella (Carlos Cuevas) del políticamente incorrecto profesor de Filosofía (Francesc Orella) comienza a estudiar la carrera siguiendo los pasos de su mentor, mientras sigue explorando su bisexualidad. En la facultad hará nuevos amigos y se topará con una profesora poco convencional (María Pujalte). La serie permite ver los entresijos de los escenarios con más solera de la Universitat de Barcelona. Dónde ver: Movistar Plus+ y Netflix.
Suscríbete para seguir leyendo
- Víctor Manuel: 'Me inquieta que Rosalía guste a todo el mundo, a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal
- Isak Férriz: 'El personaje de Verónica Echegui en 'Ciudad de sombras' creció mucho gracias a ella, una actriz única
- Digi mueve ficha en la TV de pago: más de 120 canales, nuevos contenidos y tarifas congeladas en 2026
- Eduardo Casanova revela que tiene VIH en un documental de Jordi Évole
- Las mejores novelas negras para regalar esta Navidad 2025
- La ‘Austenmanía’ está más viva que nunca: los fans de Jane Austen vibran en el 250 aniversario de su nacimiento
- Quién es Nick Reiner, el hijo y presunto asesino del director Rob Reiner: problemas con las drogas y entradas y salidas de centros de rehabilitación
- De Jean Nouvel a David Chipperfield: arquitectos estrella de todo el mundo aspiran a diseñar el futuro Liceu Mar