Qué ver si te ha gustado la Barcelona de 'Ciudad de sombras': desde 'Hache' a 'El inocente'

'Ciudad de sombras', la ficción de Netflix que adapta la saga literaria de Milo Malart escrita por Aro Sáinz de la Maza, ha escalado ya al primer puesto de las series más vistas en España en la plataforma. Este adictivo 'thriller' sobre un asesino que va dejando cadáveres en los edificios más emblemáticos de Gaudí, el trabajo póstumo de la fallecida actriz Verónica Echegui, sabe explotar muy bien el paisaje de la capital catalana. Aparecen los escenarios más turísticos, como la Pedrera y el Park Güell, pero también hay imágenes de archivo sobre la transformación urbanística de la ciudad.

Si te ha gustado 'Ciudad de sombras', protagonizada por Isak Férriz, te proponemos aquí otras ocho series para explorar las calles de Barcelona desde diferentes perspectivas, del misterio a la comedia romántica.

Hache Ambientado en la Barcelona de los años 60, este 'thriller' que bebe mucho de la estética del cine negro estadounidense toma como punto de partida el negocio del tráfico de la heroína para desarrollar una historia de supervivientes que no escatima en escenas de violencia y sexo. La batuta la lleva una mujer, la Helena o Hache del título (Adriana Ugarte), secundada por actores como Javier Rey y Eduardo Noriega. Creada por Verónica Fernández, directora de Contenidos de Ficción para España y Portugal de Netflix, tiene dos temporadas. Dónde ver: Netflix.

El inocente Oriol Paulo volvió a confiar en Mario Casas, el protagonista de su película 'Contratiempo', para adaptar uno de los 'best-sellers' de unos de los reyes del misterio, Harlan Coben, aunque ambientándolo en Barcelona. Es un laberíntico 'thriller' que mezcla suspense, tensión, choques entre el pasado y el presente y giros inesperados. El elenco principal lo completan Aura Garrido, Alexandra Jiménez y Jose Coronado. Dónde ver: Netflix.

Cites Pau Freixas recorre locales de moda de la capital catalana, así como escenarios muy reconocibles de la ciudad, para ambientar las citas de los personajes, que cambian en cada capítulo. Aunque también hay encuentros en lugares de lo más inesperados, como un tanatorio, Barcelona luce muy bien en esta serie que, en su primera temporada, adaptaba una ficción británica que no sacaba el mismo partido de Londres. Tiene cuatro temporadas. Dónder ver: Amazon Prime Video y 3Cat.

A muerte Dani de la Orden, todo un experto en sacar partido de los escenarios de la capital catalana como demostró en 'Barcelona, nit d'estiu' y 'Barcelona, nit d'hivern', propone una comedia romántica que reflexiona sobre la vida y la muerte protagonizada por dos personajes que no pasan por su mejor momento: ella (Verónica Echegui), alárgica al compromiso, acaba de descubrir que está embarazada, y él (Joan Amargós), que tiene un raro cáncer de corazón. Dónder ver: Atresplayer y Apple TV+

Mano de hierro Eduard Fernández ejerce de capo mafioso en este 'thriller' de Lluís Quílez (Bajocero) en el que interpreta al propietario de la principal terminal del puerto de Barcelona. Aprovecha su posición para lucrarse montando un entramado para facilitar la entrada de cargamentos ilegales escondidos entre la mercancía rutinaria. La desaparición de un cargamento de coca desencadena una guerra entre clanes. El reparto principal lo completan Chino Darín, Sergi López, Enric Auquer, Jame Lorente y Natalia de Molina. Dónde ver: Netflix.

El mal invisible Dos agentes de los Mossos (David Verdaguer y Ángela Cervantes) persiguen a un asesino en serie que mata a personas sin hogar en la Barcelona de la pandemia en este 'thriller' que muestra una ciudad de lo más oscura. E insólita, ya que el covid hace que las calles estén vacías, algo poco frecuente. Está inspirada en un caso real. Dónde ver: 3Cat y Disney+.

La Catedral del Mar Adaptación del 'best-seller' homónimo de Ildefonso Falcones, ambientado en la Barcelona del siglo XIV, una historia medieval de intriga, amor y violencia, con el trasfondo de la construcción de la basílica de Santa Maria del Mar. La vida del protagonista (Aitor Luna) transcurrirá en paralelo a la construcción del espectaular nuevo templo en honor a la Virgen María. Tiene una secuela, 'Los herederos de la tierra', con Yon González, Elena Rivera y Rodolfo Sancho. Dónde ver: Atresplayer y Netflix.