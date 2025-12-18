“Poniendo las calles”, la maravillosa radio de madrugada

La radio es siempre maravillosa a todas horas. Especialmente la nocturna. Y si ajusto un poquito más, la radio que emite en directo durante la madrugada aporta un elemento intrínseco a la misma: la compañía.

Algunas emisoras apuestan -y en ocasiones, con éxito- por la repetición de algunos contenidos que se han emitido durante las horas previas. Eso conlleva algunas consecuencias interesantes: el estudio principal se ventila, los capuchones de los micrófonos dejan de recibir virus y escupitajos durante algunas horas, de los que no estaría de más sustituirlos de manera regular, y la propiedad se ahorra algún dinero al no pagar la producción de un contenido en directo durante la madrugada. En el otro lado de la balanza, empero, la radio de madrugada desprende vida permanentemente y la certeza de que lo que se escucha está ocurriendo en este momento.

La soledad de la noche, intentar paliar un desagradable insomnio de la mejor manera posible, la sensación de los problemas del día a día que se acumulan durante la madrugada… Ahí está la radio. Puede que sea escuchada a través del móvil, pero no hace falta: es la radio convencional, la de toda la vida, la que no requiere wifi, la del transistor con pilas, la que las autoridades nos aconsejaron disponer de una tras el famoso apagón, con tal sencillez que la radio le pega a la televisión cien mil patadas en la boca.

Hoy subo al pódium de la excelencia radiofónica a Carlos Moreno, conocido como El Pulpo, un radiofonista que cada madrugada desde la COPE presenta “Poniendo las calles”, un programa en el que no se habla de política y además lo hace con un lenguaje y tono más que optimista desde que empieza (cuando acaba “El Partidazo”) hasta cerca de las seis de la mañana, que es cuando se produce la conocida “charla feliz”, un concepto que inventaron los informativos de la televisiones americanas, que consistía en verbalizar una transición amable de informativos a deportes, produciéndose un breve diálogo entre ambas partes.

Y mientras se acaban de poner las calles “el Pulpo” hace lo propio dando la bienvenida a Carlos Herrera, Jorge Bustos y Pilar Cisneros, Hay programas que sirven de terapia. “Poniendo las calles” es uno de ellos, una amable propuesta para dar la bienvenida al alba y pensar que cada día puede ser mejor que el anterior.