Eduardo Casanova revela que tiene VIH en un documental de Jordi Évole

Atresmedia y Producciones del Barrio preparan un documental protagonizado por el director y actor Eduardo Casanova que se estrenará en cines en 2026. En el largometraje, dirigido por Màrius Sànchez y Lluís Galter y producido por Jordi Évole, Casanova hace la revelación más íntima y trascendente de su vida: tiene VIH.

Tras media vida en silencio, Casanova, de 34 años, ha decidido contarlo públicamente y se convierte en la primera figura mediática en España en explicarlo, un gesto que busca combatir el estigma social. Pero, antes, ha necesitado hablarlo con algunas de las personas que le han acompañado durante estos años: su doctor, su enfermera, sus colaboradores más cercanos, sus amigos... Algo que mostrará el documental.

Vampiras con sida

El trabajo se ha rodado este otoño y muestra un viaje catártico en el que se entremezclarán humor, emoción, memoria y cine, que permite entender la realidad de las personas con VIH hoy en día y conocer mejor quién es Eduardo Casanova.

Precisamente, este 1 de diciembre Casanova ha estrenado en Movistar Plus+ su primera serie como creador, 'Silencio'. En ella hace una metáfora entre el rechazo que sufren unas vampiras y el que sienten los enfermos con VIH. "El único efecto secundario del VIH es el estigma", incidía a EL PERIÓDICO hablando de la serie.

Ayudar a más gente

El actor y director, que se hizo famoso siendo un niño por su papel de Fidel en la serie 'Aída', explica en su cuenta de Instagram este proyecto, así como los motivos que le han llevado a querer hablar del VIH: "Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años. Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH. Lo hago cuando yo quiero. Cuando yo puedo. Lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente. Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme", ha escrito.

Y prosigue: "Pero sobre todo lo hago con dignidad. La dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario". También aporta datos acerca del silencio sobre la enfermedad: "Cerca del 80% de las personas con VIH no ha compartido con casi nadie que tienen la infección, por un estigma que nos condena al rechazo sistemático y más injusto del mundo". "Pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz", concluye.

La visita a 'La revuelta'

Hace unas semanas, Casanova acudió a 'La revuelta' de La 1 de TVE para presentar 'Silencio', donde aprovechó para hablar del VIH. Pero unos días después el programa de David Broncano tuvo que invitar a una viróloga para matizar algunos de los comentarios del actor y director.