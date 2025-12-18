Las campanadas de fin de año, en directo: última hora

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

RTVE ultima un acuerdo con los nuevos presentadores de las Campanadas como relevo de emergencia de Buenafuente y Silvia Abril

La Puerta del Sol de Madrid, centro neurálgico televisivo del cambio de año.

La Puerta del Sol de Madrid, centro neurálgico televisivo del cambio de año. / EPC

Alba Giraldo

Alba Giraldo

Por qué confiar en El Periódico

La inesperada baja de Andreu Buenafuebte y Silvia Abril como presentadores de las Campanadas de 2025 en RTVE, por causas médicas del catalán, todavía no está cubierta. A escasos 15 días de Nochevieja y tras barajar diferentes opciones en el tiempo de descuento, la corporación comunica hoy quiénes serán los presentadores de uno de los programas más vistos del año.

