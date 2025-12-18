Las campanadas de fin de año, en directo: última hora

Buenafuente: "Tuve un episodio de estrés"

"Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño", comunicaba hace seis días Andreu Buenafuente sobre su baja, que afectaba al programa de TVE 'Futuro imperfecto' , al espacio de la Cadena SER 'Nadie sabe nada' y a su función teatral 'El Tenoriu'.

"Tuve un episodio de estrés, algo muy común en una sociedad como esta un poco acelerada, en mi caso con trabajos que yo mismo me origino, me motivo y yo mismo creo, radio, cine, televisión, teatro..." explicó en un vídeo colgado en Instagram. "Hubo un momento en que ya no pude, me desalineé y mi cuerpo dijo: tienes que parar. Y así lo hice".