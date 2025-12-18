En Directo
Televisión
Las campanadas de fin de año, en directo: última hora
RTVE ultima un acuerdo con los nuevos presentadores de las Campanadas como relevo de emergencia de Buenafuente y Silvia Abril
La inesperada baja de Andreu Buenafuebte y Silvia Abril como presentadores de las Campanadas de 2025 en RTVE, por causas médicas del catalán, todavía no está cubierta. A escasos 15 días de Nochevieja y tras barajar diferentes opciones en el tiempo de descuento, la corporación comunica hoy quiénes serán los presentadores de uno de los programas más vistos del año.
Buenafuente: "Tuve un episodio de estrés"
"Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño", comunicaba hace seis días Andreu Buenafuente sobre su baja, que afectaba al programa de TVE 'Futuro imperfecto', al espacio de la Cadena SER 'Nadie sabe nada' y a su función teatral 'El Tenoriu'.
"Tuve un episodio de estrés, algo muy común en una sociedad como esta un poco acelerada, en mi caso con trabajos que yo mismo me origino, me motivo y yo mismo creo, radio, cine, televisión, teatro..." explicó en un vídeo colgado en Instagram. "Hubo un momento en que ya no pude, me desalineé y mi cuerpo dijo: tienes que parar. Y así lo hice".
El anuncio, hoy a las 20.30
La ausencia de Andreu Buenafuente y Silvia Abril en la emblemática retransmisión desde la Puerta del Sol se confirmó tras la decisión del presentador de alargar su baja médica por estrés y sobrecarga laboral.
Según han anunciado Sergio Calderón y María Eizaguirre, director de TVE y de comunicación de la corporación respectivamente, el anuncio oficial de los presentadores que despedirán el año se producirá este jueves 18 de diciembre a las 20:30 horas.
