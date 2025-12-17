RTVE Catalunya bate récords digitales tras la entrevista a Iñaki Urdangarin en ‘Pla seqüència’

RTVE Catalunya registró sus mejores datos y batió récords en el ámbito digital la semana pasada, entre el 8 y el 14 de diciembre, tanto en consumo web como en redes sociales. Durante este periodo, el portal web de RTVE Catalunya registró 172.854 visitantes únicos, un incremento del 115 % respecto a la semana anterior. Por su parte, el conjunto de La 2Cat alcanzó las 212.438 visitas totales, impulsadas principalmente por el consumo de vídeo bajo demanda (VOD), es decir, las reproducciones en su portal de 'streaming'.

En concreto, el programa 'Pla seqüència', presentado por Jordi Basté y estrenado el pasado jueves 11 de diciembre, fue el encargo de impulsar de este crecimiento. La entrevista a Iñaki Urdangarin emitida en La 2Cat logró 60.722 visualizaciones, concentrando más del 53% del consumo audiovisual total de la semana. Además, las noticias vinculadas a la entrevista, junto con otros contenidos de actualidad, aumentaron el tiempo de permanencia en la web y reforzaron la conexión con la audiencia.

El estreno de 'Pla seqüència' también marcó un récord de audiencia para la cadena en catalán de TVE. El espacio, convertido en el estreno más visto de La 2Cat desde su inicio, reunió frente a la pequeña pantalla a 145.000 telespectadores, con un 9,2% de cuota. Con esta cifra, triplicó la media habitual de la cadena, que en diciembre se sitúa en un 3,1%.

Récords en redes sociales

RTVE Catalunya también ha firmado una semana récord en redes sociales, con un total de 12,3 millones de visualizaciones, que representa un crecimiento del 334% respecto al mismo periodo del año anterior. La cadena sumó 758.500 interacciones, con un aumento del 1.220%. Además, TikTok se situó como la plataforma más destacada, con 7,6 millones de visualizaciones (+4.630%) y 661.000 interacciones.

El contenido más viral fue un clip del programa 'De cara a barraca' sobre la remontada del Manchester City frente al Real Madrid, que se convirtió en el contenido con más interacciones de la semana en España, con 625.000, y en el segundo vídeo más visto de todas las plataformas, con 6,1 millones de visualizaciones.

También tuvieron un impacto los clips vinculados a 'Pla seqüència', especialmente las declaraciones de Urdangarin sobre su experiencia en prisión, difundidas en TikTok, Facebook Reels y X. En Instagram, los contenidos del programa y otras entrevistas generaron 4,1 millones de impactos y 92.000 interacciones, con un crecimiento del 115%.