Opinión | 'El segon cafè' de La 2Cat
El Editorial de Cristina Villanueva: El viaje de 'Sirat'
'Sirat', la película de Oliver Laxe, hace historia. Ha superado el primer corte de los Óscar en cinco categorías. Un hecho inédito en nuestro cine. Con participación catalana y un Sergi López que, como actor, no se pone máscaras, sino que se las quita.
Para mí, hablar de 'Sirat' es hablar de amor. De un padre que busca a una hija. Y mientras la busca, atraviesa desiertos, comunidades, abismos… y también mundos interiores. Porque amar a un hijo es eso: aceptar que no siempre entendemos sus caminos, pero decidimos acompañarlos igualmente. Aunque no conozcamos el paisaje. Aunque la música no se detenga. Aunque el mundo que habitan nos resulte extraño.
Sirat nos habla de viajes físicos, sí. Pero sobre todo de ese otro viaje que hacemos los padres: aprender a mirar sin juzgar, a buscar sin poseer, a amar sin controlar.
Quizá por eso conecta tanto. Porque en un mundo que parece agotado, donde el progreso ya no promete felicidad, lo único que todavía nos mueve es el vínculo. El amor también es atreverse a cruzar el desierto.
Bienvenidos a 'El segon cafè'.
Suscríbete para seguir leyendo
- Antonio Muñoz Molina: 'Yo he tenido la suerte de que la literatura no me ha fallado nunca
- Isak Férriz: 'El personaje de Verónica Echegui en 'Ciudad de sombras' creció mucho gracias a ella, una actriz única
- Rob Reiner, en directo: última hora del asesinato del director de cine y su mujer Michele Singer y del presunto autor, su hijo Nick Reiner
- Arrestado por sospecha de asesinato el hijo mediano del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele Singer
- Digi mueve ficha en la TV de pago: más de 120 canales, nuevos contenidos y tarifas congeladas en 2026
- La nostalgia por Robe Iniesta catapulta a Extremoduro en Spotify, con cuatro canciones en el Top-5
- La discreta vida privada de Robe Iniesta: su mujer Bibi, un hijo músico y su amor por los libros
- La vida del conocido escritor Dan Brown en Barcelona: “He vivido en la plaza de Catalunya y hacía la compra en la Boqueria