La casa de la vergüenza

Desde lo audiovisual, se puede emitir información, divulgación y entretenimiento. Cuando apunto al aspecto audiovisual estoy abriendo una carpeta que va más allá de la televisión y que abarca todo aquello que queda incluido en 2025, como plataformas como Amazon, Netflix, Apple TV o Podcasts. ¿Aplicaciones como YouTube, TikTok o Instagram pertenecen a un medio de comunicación? No esencialmente, pero es difícil establecer los límites. Estas últimas también son plataformas que pueden emitir en directo, y a la vez son redes sociales y aplicaciones. Tengo claro que todo es comunicación, y que por ende es entretenimiento.

Así que recientemente me he encontrado con un programa que se llama 'La casa de los gemelos 2', un formato inspirado -o fotocopiado- en 'Gran Hermano', y casi sin lineas rojas. Utilizar el término ‘fotocopia’ es un recurso excesivamente amable por mi parte. El programa está producido por los hermanos Carlos y Daniel Ramos y Kiko Hernández. Esta segunda edición obedece a que la primera tan sólo duró sólo un día: se estrenó el 12 de octubre en las plataformas Kick y YouTube, se emitió por TEN y se suspendió a las pocas horas a causa de peleas y escenas de tensión de los participantes.

Desde hace dos semanas se emite la versión 2, en la que los concursantes se siguen insultando y peleando. Un tal Marrash se burló de la guerra en Ucrania y le abrió la cabeza literalmente a un tal Sweetflow. Éste tuvo que ir al hospital y no pasó nada.

El lenguaje del programa es constantemente soez, los concursantes no aportan una micra de respeto y durante las emisiones que ocupan 24 horas al día no aparece un sólo libro. Lo que 'Gran Hermano' nos vendió hace 25 años como un experimento televisivo ahora se traduce como un excremento televisivo.

Pero cuidado: ¿'La casa de los gemelos 2' pertenece al entretenimiento? Sí. ¿Está todo o en parte guionado? Qué mas da. ¿Es legal? Sin duda. ¿Hay reglas? Pocas. ¿Luces? Sólo las del plató. Sé perfectamente que le estoy dando voz, y por tanto visibilidad, a un producto que se emite y que por tanto también forma parte del entretenimiento. Usted se preguntará si deseo abanderar un movimiento para que eliminen el programa ¡¡En absoluto!! Mi trabajo es opinar sobre comunicación y de un producto que, ojo, reúne cada día a cientos de miles de personas.