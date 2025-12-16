Una Marató de emociones

Tras la primera edición emitida en 1992, pasó el domingo la que hacía número 34 de la Marató de TV3, la sexta dedicada al cáncer, saldada con una cifra que en pocos días superará los 10 millones de euros. Con Ramón Pellicer como maestro de ceremonias, bien arropado por Nerea Sanfe y Miriam Riau, con sus interesantes diversidades dialectales, una gran post producción de videos y de testimonios en directo y una producción gestionada durante un año y que fue visible durante 17 horas. Sobre las cuatro de la tarde la Marató emitió un video de cinco minutos muy necesario titulado '¿Qué es el cáncer?' donde con unas pelotas de tenis amarillas y negras se explicaba la enfermedad. Un video que debería emitirse cada día.

A grandes rasgos, explicaba que nuestro organismo esta compuesto por células que crecen y se multiplican formando otras nuevas cuando el cuerpo lo necesita. Pero a menudo esta reproducción es defectuosa y algunas células se multiplican de manera descontrolada y se agrupan en forma de tumores. Aunque el cuerpo humano es sabio, a veces no puede eliminar estas células, que acaban invadiendo tejidos y expandiéndose por otros órganos del cuerpo y se denominan metástasis. Fácil.

Momentos necesarios fueron una charla a cuatro con Pep Anton Muñoz, Fina Brunet, Nuria Bacardit y Joan Avellaneda. O los testimonios de Montse Llussà, Ramón Mirabet o Julia Otero. Y otros más anónimos, pero igual de importantes, como cuando vimos a Júlia, una niña de pocos años que en verano se quejó de un fuerte dolor de barriga: era cáncer de hígado. En el plató Júlia llevaba un gorro porque le daba vergüenza que le vieran sin cabello. Al final de la entrevista, Pellicer se puso un gorro idéntico estilo e invitó al público a hacer lo propio. El plano general del plató 1 de TV3con todo el público con el gorro puesto y la alucinada sonrisa de Júlia fue impagable, como lo fue la reparadora charla entre Óscar Dalmau y Ricky Rubio.

O el caso de Eva Cordobés, cuyo diagnóstico y cirugía urgente coincidieron el mismo día y que a sus 40 años grabó un video semanas atrás explicando su metástasis. Por desgracia no pudo asistir al plató en directo porque su cáncer de colon la derrotó tres semanas antes de la emisión de la Marató. Con una foto suya a toda pantalla en el video wall, un emocionado Pellicer pidió un aplauso al público y la imagen se fue a negro.