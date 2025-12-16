'El segon cafè' de La 2Cat
El Editorial de Cristina Villanueva: Cuando la cuerda se rompe
Una cuerda, rasgada y corta, nos remueve el corazón y las entrañas. Estamos acostumbrados a los teatros de Rufián en el Congreso. Esta vez, ¿se puede decir que es teatro? Porque la cuerda explica una verdad incómoda: cuando el sistema falla, la gente se queda sola, frente al miedo, frente a la muerte. La razón es que en la comisión de la DANA se habló de protocolos, de alertas, de competencias o, mejor dicho, de incompetencias. De servidores públicos incompetentes que dejan a los ciudadanos solos, agarrados a una cuerda que se rompe. Y a los ciudadanos nos importa tener tiempo para llorar a nuestros muertos. Acompañar en la enfermedad a quienes amamos. Tener un salario digno para llegar a Navidad sin angustia. Y sentir que, cuando todo se tambalea, no acabaremos aferrados a una cuerda totalmente solos.
Gobernar es más que gestionar emergencias políticas, es garantizar aquello que la gente necesita.
Bienvenidos al 'Segon Cafè'.
Suscríbete para seguir leyendo
- Antonio Muñoz Molina: 'Yo he tenido la suerte de que la literatura no me ha fallado nunca
- Arrestado por sospecha de asesinato el hijo mediano del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele Singer
- Isak Férriz: 'El personaje de Verónica Echegui en 'Ciudad de sombras' creció mucho gracias a ella, una actriz única
- Rob Reiner, en directo: última hora del asesinato del director de cine y su mujer Michele Singer y del presunto autor, su hijo Nick Reiner
- La nostalgia por Robe Iniesta catapulta a Extremoduro en Spotify, con cuatro canciones en el Top-5
- Muere el legendario actor Héctor Alterio a los 96 años
- La vida del conocido escritor Dan Brown en Barcelona: “He vivido en la plaza de Catalunya y hacía la compra en la Boqueria
- La discreta vida privada de Robe Iniesta: su mujer Bibi, un hijo músico y su amor por los libros