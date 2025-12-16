El Editorial de Cristina Villanueva: Cuando la cuerda se rompe

Una cuerda, rasgada y corta, nos remueve el corazón y las entrañas. Estamos acostumbrados a los teatros de Rufián en el Congreso. Esta vez, ¿se puede decir que es teatro? Porque la cuerda explica una verdad incómoda: cuando el sistema falla, la gente se queda sola, frente al miedo, frente a la muerte. La razón es que en la comisión de la DANA se habló de protocolos, de alertas, de competencias o, mejor dicho, de incompetencias. De servidores públicos incompetentes que dejan a los ciudadanos solos, agarrados a una cuerda que se rompe. Y a los ciudadanos nos importa tener tiempo para llorar a nuestros muertos. Acompañar en la enfermedad a quienes amamos. Tener un salario digno para llegar a Navidad sin angustia. Y sentir que, cuando todo se tambalea, no acabaremos aferrados a una cuerda totalmente solos.

Gobernar es más que gestionar emergencias políticas, es garantizar aquello que la gente necesita.

