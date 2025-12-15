La vida es un plano secuencia

Este billete empieza formulando una pregunta. O mejor, proponiendo un dilema. Pongamos por caso que usted tuviese la oportunidad de realizar una entrevista a un amigo. Mejor dicho: a un buen amigo, que además se trata de una persona conocidísima, que hace mucho tiempo que no atiende a los medios de comunicación, y que por tanto habrá mucha gente que estará pendiente de la misma. La entrevista se emite por voluntad propia de ambos: a ninguno de los dos nadie le ha puesto una pistola en el pecho para hacerla: Y el dilema que lanzo es: ¿usted cómo haría la entrevista?. O quizás mejor: ¿si tuviera la opción: usted haría la entrevista?.

Estoy hablando, lógicamente, de 'Pla seqüència', la nueva propuesta de La 2Cat capitaneada por Jordi Basté, con la producción ejecutiva de Javier Grima, Adriana Sabata y Raúl Llimós y la realización de Oriol Bosch. El estreno del esperado primer capítulo, tanto por el entrevistado como por el entrevistador, reunió a 145.000 espectadores y alcanzó una cuota de pantalla de un 9,5%, cifra que triplicó la media de la nueva 2Cat y que supuso el récord histórico de la casa, tan sólo superada por el incombustible 'Polònia', de TV3.

Entrevista criticada

La primera frase de Basté que escuchamos en el capítulo es toda una declaración de intenciones y un reconocimiento en conocer en qué estadio juega su partido: “Iñaki… tendremos tantas críticas con esta entrevista… Es que no es una entrevista, es una conversación de dos personas que se conocen”. Basté se arrima al toro, sabe a qué se enfrenta, a sus consecuencias, entiendo que mira la edición final del programa y acepta.

Todos nos ponemos matrícula de honor en dar lecciones a periodistas sobre cómo debe hacerse una entrevista, de aconsejar a un entrenador la táctica de nuestro equipo, y de advertir a un político sobre su gestión. Lo difícil es hacerlo.

Programa similar en TV3

Lejos de ser innovador, televisivamente el 'Plà seqüència' me recordó mucho a 'Al cotxe' que el periodista Eloi Vila ha presentado también con acierto en TV3, con algunas aportaciones en la postproducción.

Al final de la entrevista Urdangarin verbalizó una frase que me sonaba a confesión: “En la prisión puedes abandonarte, pero tienes la oportunidad de construir otro futuro, otra etapa y de ser mejor persona”. Así es, Iñaki. Y la vida es un plano secuencia con giros inesperados.