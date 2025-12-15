El Editorial de Cristina Villanueva: Forzados a sonreír

Se acerca la Navidad. Y está prohibido no ser feliz. En Navidad nos piden luz, alegría, abrazos, valores humanistas, solidaridad… como si el calendario impusiera también el estado de ánimo. Pero no siempre hay sintonía. Y forzar la felicidad desgasta profundamente…

Cuando fingimos que estamos bien solo por cumplir, cuando nos exigimos sonreír porque ‘toca’, lo que hacemos es ir en contra de nosotros mismos. Quizá por eso el mundo también está cansado. Cansado de promesas, de rituales vacíos, de instituciones que no responden. Y ese cansancio se convierte en voto de protesta. En una sacudida sin mirar demasiado qué hay detrás de nuestro voto. Lo hemos visto en Chile.

Una parte importante del país, desencantada porque las promesas de reforma no han llegado, ha votado a la extrema derecha más dura. Un giro que no se veía desde el final de la dictadura de Pinochet… Mano dura, discursos agresivos, soluciones simples para problemas complejos. Como en Navidad, una solución sencilla: sonreír; para una situación compleja: nosotros. Para esta Navidad pedimos, también en política, menos apariencia, más escucha y, sobre todo, más honestidad.

Bienvenidos a 'El segon cafè'.