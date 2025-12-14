Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ramon Gener, músico: "Las preocupaciones que tenían grandes compositores de otros siglos son las mismas que tenemos ahora"

De cantar ópera a dar charlas en restaurantes y convertirse en divulgador musical en televisión.

‘Glorious!’ rescata en Barcelona la historia de Florence Foster Jenkins, la peor cantante del mundo

Sergi Mas

Sergi Mas

Ramón Gener (Barcelona, 1967) hace de todo. Es músico, es escritor, es presentador de programas de televisión en los que divulga y profesa el conocimiento y al amor por la música, especialmente clásica. 

La historia personal y profesional de Ramón Gener es apasionante: una fotocopia de cualquier libreto en un teatro en donde las cosas suceden desde la naturalidad. Mientras se dedicó durante muchos años a cantar ópera hubo un momento en el que pensó que su etapa había llegado a su fin porque pensó que era imposible que su calidad fuera superior. Lo dejó todo, empezó a ofrecer charlas sobre música clásica en restaurantes; se fijó en él el CEO de Brutal Media -Raimón Masllorens- y le propuso que eso que explicaba no se podía quedar en locales de restauración y que lo hiciera por televisión; así nacieron programas como 'Òpera en texans', 'This is opera', 'This is art' o el 'Això no és una cançó'. Y allí está, triunfando y haciendo televisión cuando “jamás había estado delante de una cámara”. 

Ramón Gener, en Mas Barcelona.

Ramón Gener, en Mas Barcelona. / EL PERIÓDICO

Durante un 'impasse' profesional alguien le propuso coprotagonizar 'Glorious', la obra que representa en el Poliorama de Barcelona junto a Marta Ribera y Santi Millán, entre otros. Y ha vuelto a triunfar. Están en la cartelera hasta el 1 de febrero y es un error perdérsela. 

