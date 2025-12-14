Luis Fernández: "'Los protegidos' ha envejecido muy bien”

Hay actores cuya carrera queda ligada a un personaje debido a su éxito. Es lo que le pasó a Luis Fernández con el Culebra de 'Los protegidos', una de las series más famosas de la televisión española de hace una década, protagonizada por una familia con diferentes poderes. Hace cuatro años, Atresplayer recuperó al clan en dos temporadas subtituladas 'El regreso' y 'ADN', algo que vuelve a repetir este domingo 14 de diciembre con el estreno de 'Los protegidos: un nuevo poder'. En estos nuevos episodios, el clan de los Castillo se enfrenta a un joven que utiliza un muñeco encantado para sembrar el caos por toda la ciudad durante las navidades.

--Su personaje siempre había sido el malote de la serie, pero ahora lo vemos como un padre responsable que da consejos a su hija. ¿Se imaginaba verlo así en algún momento?

Lo esperaba. El personaje de Culebra marcó a una generación, tuvo su momento canalla… pero yo deseaba que evolucionara, que hiciera un trabajo personal. Han pasado casi 15 años desde la serie original, y nos merecíamos ver ese crecimiento: el público, yo y el propio personaje. Creo que Culebra por fin ha entendido que esa discordancia constante con Sandra [Ana Fernández] no llevaba a ningún lado y que, en el fondo, siempre ha tenido muy presente la unión de la familia, aunque no lo demostrara. Estoy muy contento con cómo ha evolucionado. Al final, la gente madura cuando quiere o cuando puede.

--En el primer episodio se ve que, en la relación con Sandra, él es ahora quien aporta serenidad y estabilidad.

Sí, ha cogido ese rol de papá, de vara de mando en la familia. Incluso en su relación con el resto de personajes se ve esa evolución. Creo que ya tocaba y que ha elegido el buen camino. Estoy muy contento porque a la gente le va a gustar este Culebra. No es un nuevo Culebra, porque sigue siendo él y mantiene esos momentos canallas que removían al público, que les hacían gracia y forman parte de su personalidad. Pero esta evolución es preciosa, sobre todo con su familia. Yo estoy muy satisfecho.

--¿Le sorprendió que, después de 'Los protegidos: El regreso' y 'Los protegidos. ADN', llegara esta nueva temporada, 'Un nuevo poder'?

Más que sorprenderme, me fascina que la serie siga viva. Al final, quien la mantiene es el público: ya no es solo la cadena, ni la productora, ni nosotros como actores, es la gente. Es una serie que ha envejecido muy bien. Se ve claramente cómo los personajes han ido evolucionando, cada uno a su manera, pero sigue siendo una historia que habla de unión, de familia, de valores humanos y de gente diferente.

--¿Qué le debe usted a 'Los protegidos' en su carrera?

Prácticamente todo. No todo, porque el trabajo personal y profesional que hace cada uno es suyo, pero sí muchísimo. Fue la serie que me dio a conocer, la que me dio la oportunidad de descubrir este oficio tan bonito al que le debo muchas cosas en lo personal. Le tengo un cariño y un respeto enormes.

--Hay gente que, cuando triunfa en una serie, luego reniega un poco de ese éxito. En su caso es justo lo contrario.

Hay que ser realista y consciente de lo que cada uno ha vivido. Culebra me ha dado la oportunidad de trabajar, de crear otros personajes, de darme cuenta de qué es lo que me gusta en la vida. Y el trabajo personal que hago hoy en día tiene mucho que ver con mi profesión. Así que no, no le quito mérito en absoluto; al revés, es una cuestión de respeto hacia el personaje.

--La serie habla mucho de familia, pero también de ser diferente. ¿Cree que es una ventaja no ser como los demás, aunque 'Los protegidos' muchas veces quieran ser 'normales'?

Creo que es una cuestión de la sociedad, que intenta que todos seamos iguales o que etiqueta rápidamente a los diferentes. Muchas veces se dice: ¿quiénes son los locos, los que señalan a los locos o los supuestos locos? Es un poco esa dualidad. Pienso que la gente diferente es necesaria y que hay que valorar el esfuerzo y el mérito que tiene ser diferente. Es una línea muy fina, pero sin la diferencia este mundo sería muy aburrido.

Luis Fernández y Ana Fernández, en 'Los protegidos' / Atresmedia

--Culebra tiene el don de la invisibilidad, ¿sería también su poder favorito?

El mío sería el del personaje de Mario Marzo, el primo Lucas, poder transformarte en otras personas. Al final es algo muy parecido a mi profesión. Todos hemos querido ser invisibles en algún momento, cuando metemos la pata o no hacemos las cosas bien, pero creo que la invisibilidad no es buena. Hay que afrontar los problemas, echarle valor y esfuerzo a la vida. Creo que hay que darse visibilidad. Sin necesidad de llamar la atención, pero sí que la gente sepa quién eres, cómo eres y dónde estás.

--Volviendo a la temporada, ¿qué aporta de nuevo 'Los protegidos: un nuevo poder', aparte de un nuevo villano?

En mi caso, lo principal es la evolución personal de Culebra y su relación con Sandra. Creo que ha crecido muchísimo y que va a hacer que la gente disfrute y vea que el cambio es posible, que el trabajo personal existe y que hay que cuidarse mental y emocionalmente. A veces los cambios son necesarios para que todo evolucione a mejor. También profundizamos más en la unión y en la nostalgia: hay muchos guiños y recuerdos de las primeras temporadas. El público va a ver algo muy similar en esencia, pero con mucha novedad y frescura, con nuevas incorporaciones que van a dar mucho que hablar.

--¿Es necesario haber visto 'Los protegidos' antes para disfrutar de 'Un nuevo poder'?

Yo creo que no, aunque ayuda. Si la ves desde cero, entiendes la historia perfectamente; pero si has visto las primeras temporadas, la disfrutas más porque comprendes mejor la situación de cada personaje. Si yo no hubiese trabajado en 'Los protegidos' y viera 'Un nuevo poder', estoy seguro de que luego iría a ver las primeras, 'El regreso' y 'ADN'. Es una serie que funciona sola, pero que merece la pena ver completa.

Luis Fernández, Culebra en 'Los protegidos' / Atresmedia

--Desde que empezó como Culebra han pasado muchos años, y la serie tiene fans muy fieles. ¿Qué es lo más loco o lo más bonito que le ha dicho un seguidor?

Recuerdo un niño, en las primeras temporadas, cuando fuimos a hacer una sesión de fotos a un estudio que estaba en una urbanización. Se montó un revuelo y yo me acerqué al más pequeñito, que tendría seis o siete años. Le fui a tocar la cabeza y él la apartó. Le pregunté qué le pasaba y me dijo: “A ver si me vas a hacer invisible y mi madre no me da la merienda”. Ese momento lo tengo grabado porque me parece precioso. Y luego también están esos padres y madres que se acercan a darnos las gracias. Para mí ahí está gran parte de nuestro trabajo: que la gente se sienta a gusto, se entretenga, pase una hora viendo la serie en familia, la comenten, y el resto de la semana estén imaginando qué pasará en el próximo capítulo.

--Logró la fama muy joven gracias a la serie. ¿Cambiaría algo de cómo llevó en su momento esa exposición pública?

Fíjate que no cambiaría nada, porque entonces no sería la persona que soy ahora. Mi evolución personal y el trabajo interno que he hecho tienen que ver con todo lo que me ha pasado a lo largo de la vida.