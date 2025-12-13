Guía de 'La Marató' de 3Cat: horario, lema, presentadores y actuaciones

Este domingo 14 de diciembre, 3Cat celebra la 34ª edición de su ya tradicional 'La Marató', el programa solidario que recauda fondos para combatir diferentes enfermedades. Este año, el dinero irá destinado a la investigación del cáncer, que actualmente es una de las principales causas de muerte en todo el mundo.

El periodista Ramon Pellicer estará al frente del programa, que como suele ser habitual combinará la divulgación con el testimonio de médicos, pacientes, familiares y actuaciones en directo. El lema de esta temporada es 'Detectem-ho, arreglem-ho'.

'La Marató', en la que participarán los rostros más conocidos de TV3 y Catalunya Ràdio, contribuirá a concienciar sobre todo lo que está al alcance de la ciudadanía para prevenir y detectar a tiempo el cáncer y destinará recursos a la investigación oncológica en Catalunya. De hecho, es ya la quinta vez que el 'teletón' está dedicado a esta dolencia.

"Nos afecta a todos"

"Es una enfermedad que nos afecta a todos y abordarla con tiempo es una garantía", señala Pellicer sobre 'La Marató', con la que volverá a TV3 después de su emotiva salida de los 'Telenotícies' a mediados de septiembre, tras su reconversión en 3CatInfo. El periodista, sin embargo, continuará ligado a la cadena después del programa solidario, ya que está preparando un espacio de corte social que se estrenará el próximo año y una nueva temporada de '(S)avis'.

Antes, en 'La Marató', Pellicer estará al frente de 17 horas de programa en directo. El 'teletón' comenzará en Catalunya Ràdio, de la mano de Roger Escapa y 'El suplement', a las 8.00 horas. El espacio, del que se emitirán algunos fragmentos en TV3, se ofrecerá desde el puerto de Tarragona, una de las cuatro sedes de atención telefónica, y contará con la colaboración de la periodista Xantal Llavina, que hace un tiempo superó un cáncer.

Ya a las las 9.00 horas Pellicer tomará el relevo en TV3 desde la barcelonesa Torre Bellesguard, obra de Antoni Gaudí y antigua clínica oncológica (desde 1944 a 1969). Por la tarde, el 'teletón' pasará a emitirse desde el estudio 1 de Sant Joan Despí, desde donde se ofrecen programas como 'Eufòria'.

De Julia Otero a Ricky Rubio

Habrá testimonios de médicos, enfermos y familiares. Entre ellos, algunos 'vips' como Julia Otero, Ricky Rubio, Andrea Fuentes y Òscar Dalmau. También actuaciones de artistas como Els Catarres, Pablo Alborán, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini, Mishima, Els Catarres y Lax'n'Busto. La banda de 'La Marató', que estará presente durante toda la jornada, es The Txandalls.

A lo largo del día se irán ofreciendo imágenes de las más de 3.000 actividades que se desarrollan por toda Catalunya colaborando con 'La Marató'. "Esto nos hace diferentes de otros 'teletones'", ha destacado Pellicer.

257 millones de euros

A lo largo de su historia, 'La Marató' ha recaudado 257,5 millones de euros y ha financiado 1.048 proyectos de investigación, desarrollados por 1.762 equipos de investigación, que han implicado a 11.541 investigadoras e investigadores.

En 2024 fallecieron en Catalunya 17.000 personas a causa del cáncer, 46 personas cada día y dos cada hora, y se diagnosticaron 45.600 nuevos casos, según datos del Departament de Salut.

En Catalunya, uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrán cáncer en algún momento de su vida. En los hombres representa la primera causa de muerte y los más habituales son el de próstata, el colorrectal, de pulmón, de vejiga y de hígado. Entre las mujeres es la segunda causa de muerte, después de las enfermedades cardiovasculares, siendo los más comunes el de mama, colorrectal, de pulmón, de útero y el tumor cerebral.

En edad pediátrica, el cáncer es poco habitual pero, por su gravedad, representa la segunda causa de muerte hasta los 14 años, después de los accidentes. Cada año se diagnostican alrededor de 200 casos de cáncer infantil y los más habituales son las leucemias, tumores cerebrales y linfomas.