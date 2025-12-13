Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eurovisión Junior 2025, en directo: horario, cuándo participa España y última hora de Gonzalo Pinillos

España participará este sábado en la 23ª edición de Eurovisión Junior, con Gonzalo Pinillos, que se subirá al escenario del Pabellón de Gimnasia de Tiflis (Georgia) para defender 'Once upon a time' ('Érase una vez'), en un concurso en el que no participa Israel.

Tras retirarse del Festival de Eurovisión 2026 por la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de permitir la presencia de Israel, España sí competirá en la edición juvenil de este año con un total de 18 países, uno más que el año pasado. El Estado israelí debutó en el certamen en 2012 y, desde entonces, ha concursado en dos ocasiones: 2016 y 2018.

Sigue en directo todas las novedades del certamen:

