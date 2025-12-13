Eurovisión Junior 2025, en directo: horario, cuándo participa España y última hora de Gonzalo Pinillos

España participará este sábado en la 23ª edición de Eurovisión Junior, con Gonzalo Pinillos, que se subirá al escenario del Pabellón de Gimnasia de Tiflis (Georgia) para defender 'Once upon a time' ('Érase una vez'), en un concurso en el que no participa Israel.

Tras retirarse del Festival de Eurovisión 2026 por la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de permitir la presencia de Israel, España sí competirá en la edición juvenil de este año con un total de 18 países, uno más que el año pasado. El Estado israelí debutó en el certamen en 2012 y, desde entonces, ha concursado en dos ocasiones: 2016 y 2018.

3 canciones para el ecuador del concurso A medida que el concurso llega a su ecuador, los escenarios se llenan de emociones, luces y... secretos. Desde Irlanda, Lottie O'Driscoll Murray nos sumerge en “Rúin”, un viaje íntimo donde los secretos del corazón se susurran entre notas delicadas y nos recuerda que, a veces, lo más poderoso no se dice en voz alta. Será el turno a continuación de Países Bajos. Meadow nos invita a hacer una pausa con “Freeze”, un tema pop que nos recuerda que a veces hay que detenerse y reflexionar. Y en novena posición, para romper con la calma y las baladas que han pisado hasta ahora el escenario, Marianna Kłos llegará desde Polonia con “Brightest Light”, un himno lleno de energía y positividad que nos anima a buscar la luz entre mucha oscuridad.

Turno de Ucrania Inspirada en las muñecas tradicionales ucranianas, Sofia Nersesian ha representado a Ucrania con “Motanka”, una canción que intenta hacer calar con sonidos modernos las raíces culturales ucranianas. Vestida de blanco y con algunos detalles en rojo, quiere mostrar su conexión con la identidad del país, que vive un momento complicado desde la invasión rusa.

Martina , de San Marino, ha emocionado en Georgia con su emotiva balada “Beyond the Stars”, una propuesta que combina pop contemporáneo con un mensaje inspirador. La canción invita a los oyentes a mirar más allá de sus límites y perseguir sus sueños. Es ahora el turno de Armenia. Albert y su “Brave Heart”, una canción también muy lenta, e igual que Martina, con tono inspirador. Esta balada pop cargada de fuerza celebra el coraje frente a la adversidad. La canción narra un viaje personal de superación, donde ha enfrentado miedos y obstáculos.

Turno de Croacia y 'Snovi' Croacia elige a Marino Vrgoč y su “Snovi” para hablar de los sueños. El cantante se refugia en lo que todavía puede conseguir, relata la esperanza como una forma de alejarse del dolor

Turno de Azerbaiyán Azerbaiyán, que no participaba desde hacía cuatro años en la edición Junior de este certamen, apuesta por Yağmur y su 'Miau miau', una canción en un tono jocoso que habla de la importancia de la compañía usando a este animal como una forma de llamar la atención, ya que denota ternura y coqueteo.

Comienza la final de Eurovisión Junior Gonzalo Pinillos, representante de España, promete una actuación estelar en la que bailará, cantará y tocará el piano. Pero para ello, hará falta esperar hasta las 18 horas de la tarde. Ahora es el turno del desfile de baderas, en el que se presenta a todos los candidatos a hacerse con el primer puesto. Después será el turno de Malta, en el que Eliza Borg cantará "Creo", una balada que habla de la importancia de la salud mental y la superación. Su cantante, que ha convivido con la ansiedad, se apoyó siempre en la música para salir adelante.

Orden de las actuaciones Malta | Eliza Borg – “Creo” Azerbaiyán | Yağmur – “Miau Miau” Croacia | Marino Vrgoč – “Snovi” San Marino | Martina CRV – “Beyond the Stars” Armenia | Albert – “Brave Heart” Ucrania | Sofia Nersesian – “Motanka” Irlanda | Lottie O'Driscoll Murray – “Rúin” Países Bajos | Meadow – “Freeze” Polonia | Marianna Kłos – “Brightest Light” Macedonia del Norte | Nela Mancheska – “Miracle” Montenegro | Asja Džogović – “I Tužna i Srećna Priča” Italia | Leonardo Giovannangeli – “Rockstar” Portugal | Inês Gonçalves – “Para Onde Vai o Amor?” España | Gonzalo Pinillos – “Érase Una Vez (Once Upon a Time)” Georgia | Anita Abgariani – “Shine Like a Star” Chipre | Rafaella & Christos – “AWAY” Francia | Lou Deleuze – “Ce Monde” Albania | Kroni Pula – “Fruta Perime

España, a por su segunda estrella Georgia es la nación más exitosa en el Eurovisión Junior con cuatro victorias desde 2007, mientras España espera repetir mañana el éxito logrado en 2004 con 'Antes muerta que sencilla' de María Isabel. Posee formación en música, sobre todo de piano, que toca desde los 6 años, así como en teatro musical e interpretación. De hecho, ha participado en los musicales 'School of Rock' y 'Los chicos del coro' (con uno de los papeles protagonistas) y está previsto que forme parte del elenco de 'Oliver Twist' a partir de noviembre en el Teatro La Latina de la capital.

La canción de Pinillos, una oda a la lectura Pinillos ha descrito su tema, compuesto en colaboración con Luis Ramiro, Alejandro Martínez y David Parejo y con escenografía de Juan Sebastián, como "una canción chulísima". 'Érase una vez (Once Upon A Time)' llega con el mensaje de que "todo es posible cuando lees" e incluye en su letra referencias a cuentos clásicos como 'Peter Pan' e historias más modernas como el manga 'Naruto', con una parte cantada en inglés como su título sugiere y otro pequeño guiño al francés. "La lectura y la cultura es algo que hay que fomentar para todas las edades y me parece un mensaje superbonito", ha señalado el intérprete madrileño, escogido entre 270 niños y niñas de 9 a 14 años.