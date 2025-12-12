Llévese dos, por si acaso

Recientemente me he interesado por adquirir un NAS, un disco duro externo que se conecta al router de casa en el que se puede almacenar una ingente cantidad ingente de información, como programas de televisión, y así evitar pagar mensualidades a plataformas de terceros que ofrecen un servicio idéntico en un servidor distancia que puede estar físicamente cerca de la ciudad, o en Singapur.

Días antes hice unos cálculos sobre lo que creo que podría satisfacer mis necesidades de almacenamiento de mi material digital. Y así se lo dije al vendedor: “Con dos discos de 8 Terabytes cada uno, en total 16, tendré suficiente”. Pero escuché una voz de fondo que me dijo: “Bueno, es que 8 y 8 no son 16”. En ese momento tuve la impresión de que me volvía a crecer el pelo, incluso: “¿Como que 8 y 8 no son 16?. ¿Es otra vez la IA?”.

Respuesta del vendedor: “Habitualmente estos discos se venden por duplicado para que uno guarde los datos y el otro lo replique, de manera que si falla uno los datos se los queda el segundo”. Y añadió la frase del siglo: “no le estoy engañando, Sergi. Generalmente está aceptado que estos servicios funcionen así. Todo el mundo se lleva dos. O cuatro, porque el disco duro, al ser físico, tiene posibilidades que se estropee”.

Es decir, ¿a partir de cuándo hemos aceptado comprar dos por si uno se estropea? Pongamos este ejemplo en otros ámbitos de la vida.

“Mire, que me llevo un albaricoque…”;

“¡No, mejor llévese dos!”;

“Dos, no. Que sólo quiero uno? ¿Entonces me regalará el segundo?”;

“No, no. Usted se lleva los dos y me paga los dos, que yo no quiero problemas si uno se estropea. Está aceptado que este servicio funcione así”.

Traspasemos otro ejemplo a nuestro ámbito comunicativo, en donde una cadena televisión le pide a una productora:

“Necesito que me hagas un programa piloto de cocina, que te lo pagaré”;

y el jefe de la productora le contesta que acepta, pero que en lugar de uno le hará dos: “Te produciré dos programas, porque como no descarto que uno de los dos no funcione, o igual sí, te cobraré los dos. Generalmente está aceptado que este servicio funcione así”.

A la hora de pagar, le dije: “Un disco se lo pago en euros y el otro en criptomonedas o maravedíes, que nunca fallan. Generalmente está aceptado que este servicio funcione así”.