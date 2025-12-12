El emotivo homenaje de Netflix a Verónica Echegui en su serie póstuma

Netflix estrena este viernes 12 de diciembre 'Ciudad de sombras', la serie póstuma de Verónica Echegui, fallecida el pasado agosto a los 42 años. La ficción, basada en la saga de novelas de Aro Sáinz de la Maza sobre el inspector de los Mossos Milo Malart, es un adictivo 'thriller' en el que los emblemáticos edificios de Antoni Gaudí de Barcelona se convierten en escenario de diferentes crímenes.

Protagonizada por Isak Férriz, la serie supone el último trabajo de Echegui, que interpreta a la subinspectora de la Policía Rebeca Garrido, que se une a Milo en la investigación de los asesinatos. "Al principio no se entienden porque son un poco como la noche y el día y trabajan de formas completamente diferentes. Una es hipercerebral y el otro, hiperemocional. Pero van dándose cuenta de que, en el fondo, los dos comparten una soledad, una tristeza y unos traumas, y eso les lleva a crear un vínculo muy fuerte", explica Jorge Torregrossa, creador, director y guionista de la ficción.

Compuesta de seis episodios, todos ellos están dedicados a la actriz, como aparece en pantalla nada más finalizar cada capítulo, en un sentido homenaje a la intérprete. "Para Verónica Echegui con todo nuestro cariño y admiración", se puede leer, algo parecido a lo que aparece en Atresplayer cuando se visualiza 'A muerte', otro de los últimos trabajos de la intérprete.

"Enorme talento y personalidad"

El propio creador de 'Ciudad de sombras' recuerda con emoción a Echegui, con la que ya había coincidido en 'Intimidad'. "Era una actriz maravillosa que se entregaba completamente", comenta a EL PERIÓDICO. "Su personaje va desgranando sus capas muy poco a poco, ves a través de sus ojos las cosas que le pasan y lo acabas entendiendo gracias al enorme talento y personalidad que tenía Verónica Echegui", añade.

"Ella le daba un plus a cualquier personaje. Tenía una presencia única y aquí vuelve a dejarnos un personaje con una gran vulnerabilidad", incide el 'showrunner'.

Isak Férriz y Verónica Echegui, protagonistas de 'Ciudad de sombras' / Netflix

Coincide con él Férriz. "Yo solo me siento capacitado para decir la fortuna que siento de haber trabajado con una actriz única que hemos tenido en este país, con un alma única y una precisión actoral brutal. El personaje de Rebeca creció muchísimo con la llegada de Verónica. Ya desde guion Jorge [Torregrossa] tenía previsto que Rebeca tuviera más peso respecto a las novelas, que fuera un contrapunto fuerte a Milo. Y con las propuestas de Verónica ese personaje crece. Es una pena que ella no pueda disfrutar del resultado, porque su trabajo es maravilloso", subraya el actor.

La continuación, en el aire

La muerte de Echegui deja también en el aire la continuación de la serie, ya que hay unos cuantos libros más de Milo Malart. "Yo no he tenido ni fuerzas ni ganas de pensar en eso. Cuando tengamos que cruzar ese puente, lo cruzaremos, y sobre todo será una decisión de Netflix si quiere continuar o no", zanja Torregrossa.