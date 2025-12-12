Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concurso musical

Eurovisión Junior 2025: cuándo y dónde ver la versión infantil del festival

Gonzalo Pinillos representa a España con la canción 'Érase una vez (Once upon a time)'

España no participará en Eurovisión por la presencia de Israel

Gonzalo Pinillos

Gonzalo Pinillos / RTVE/Raúl Tejedor

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Después de renunciar a participar en el festival de Eurovisión de 2026 por la participación de Israel, España sí que se presenta este sábado 13 de diciembre a la versión infantil del concurso, Eurovisión Junior. Tiflis, la capital de Georgia, acoge la 23ª edición del certamen, una gala que retransmiten La 1 de TVE y RTVE Play a las 17.00 horas. Dieciocho países compiten por alzarse con la victoria, entre ellos España, representada por Gonzalo Pinillos.

El joven madrileño interpretará 'Érase una vez (Once upon a time)', una canción pop que combina el castellano con frases en inglés y francés. Se trata de un viaje musical y literario, como un puente hacia mundos extraordinarios. Gonzalo evoca personajes icónicos como Peter Pan, Alicia, Naruto, Astérix y Obélix o Isadora Moon, y universos mágicos como Oz, Liliput y Narnia, que forman parte de sus lecturas favoritas.

14ª posición

España actuará en la 14.ª posición. Antes saldrán al escenario los representantes de Malta, Azerbaiyán, Croacia, San Marino, Armenia, Ucrania, Irlanda, Países Bajos, Polonia, Macedonia del Norte, Montenegro, Italia y Portugal. Después se podrá ver a los artistas de Georgia, Chipre, Francia y Albania.

El ganador será elegido mediante una votación mixta entre jurado (50 %) y público (50 %). No obstante, a diferencia del festival de Eurovisión de adultos, los telespectadores pueden votar por el representante de su propio país.

