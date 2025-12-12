La 2Cat registra récord de audiencia con la entrevista a Urdangarin

El estreno de 'Pla seqüència', el nuevo programa de Jordi Basté en La 2Cat, ha marcado un récord de audiencia para la cadena en catalán de TVE con la entrevista a Iñaki Urdangarin. El espacio reunió frente a la pequeña pantalla a 145.000 telespectadores, con un 9,2% de cuota. Con esta cifra, triplicó la media habitual de la cadena, que en diciembre se sitúa en un 3,1%.

En su franja superó a La 1 (7,9%), a Telecinco (3,6%), a Cuatro (4,5%) y a La Sexta (5,2%). Eso sí, no pudo con el 'Polònia' de TV3 (298.000 y 17,5%) ni con 'El hormiguero' de Antena 3 (190.000 y 11,8%), pero sí que quedó por encima de 'La revuelta' de David Broncano.

Próximas memorias

Antes de publicar sus memorias ('Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes', editorial Grijalbo), el excuñado de Felipe VI ha vuelto al primer plano con esta entrevista sobre su caída y su reconstrucción en 'Pla seqüència', el programa de La 2Cat en el que Basté mantiene una conversación de 55 minutos grabada del tirón, sin cortes, sin edición y sin interrupciones.

"Mi madre y mis hijos saben que es imposible que yo tuviera voluntad de delinquir", ha sido uno de los titulares que le ha dado a Basté.