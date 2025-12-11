El 'ranking'
¿Cuál es la presencia del catalán en las plataformas de 'streaming'?
Aunque las OTT aumentan su porcentaje en la lengua de Pompeu Fabra, hay mucha diferencias entre ellas
El catalán, la asignatura pendiente de las plataformas
Las plataformas de 'streaming' aumentan su porcentaje de oferta en catalán, aunque las diferencias entre ellas son todavía muy grandes: del 20,7% de la que tiene más títulos de películas, series y documentales en la lengua de Pompeu Fabra al 2,2%, la que menos. Así confirma un estudio del CAC, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, en el que se ha analizado a las principales empresas del sector, Disney+, Filmin, HBO Max, Netflix y Prime Video.
Filmin incluye el catalán en 2.350 títulos de su catálogo (20,7%); Prime Video, en 762 (9,5%); Netflix, en 339 (3,5%); Max, en 113 (3,2%), y Disney+, en 82 (2,2%).
Estas cifras representan un incremento notable en relación al informe que realizó el CAC en 2021, donde la presencia del catalán era residual, a excepción de Filmin, que es una plataforma con sede social en Catalunya. El resto la tienen en los Países Bajos (Disney+, Max y Netflix) y Alemania (Prime Video).
La evolución respecto a 2021
En el 2021, Filmin también destacaba, ya que ofrecía 1.949 títulos en catalán, lo que suponía el 18,9% de su catálogo; Prime Video, 71 (1,3%); Netflix, 30 (0,5%); Max, 1 (0,1%), i Disney+, 3 (0,2%).
El formato de presencia del catalán en el informe de 2025 es mayoritariamente el audio (doblado o en lengua original). La proporción de obras disponibles en esta lengua que se ofrecen solo con subtitulación es del 63,7% en Netflix, del 37,3% en Filmin, del 26,5% en Prime Video, y del 8,8% en Max.
El 'conseller' del CAC responsable del ámbito de contenidos, Enric Casas, destaca la evolución de las cifras: "Es una noticia muy positiva constatar que la presencia del catalán en las plataformas se ha incrementado de manera significativa. Filmin es un referente en este ámbito y sería deseable que las otras plataformas siguieran esta línea. Los millones de abonados catalanes merecen disponer de una oferta todavía más amplia en lengua catalana en las plataformas".
La prominencia de las obras en catalán
El informe del CAC analiza también la prominencia de las obras en catalán, es decir, la facilidad con la que el usuario encuentra esos títulos. El resultado más destacado es que las cinco OTT analizadas ubican las series y películas disponibles en esta lengua en las primeras pantallas de la interfaz en una proporción superior a la existente realmente en el catálogo.
En concreto, Filmin (que tiene una oferta del 20,7%) aporta en las primeras pantallas una oferta del 41,7% y consigue el doble de visibilidad de los títulos disponibles en catalán; Prime Video (con una oferta del 9,5%) ofrece el 31,9% de obras en esta lengua en las primeras pantallas y triplica la visibilidad; Netflix (con el 3,5%) ofrece en las posiciones preferentes un 22,3%; Max (3,2%) sitúa en las primeras pantallas un 15,6%, y Disney+ (2,2%) ofrece un 8,2%.
