La historia de amor y secretos de 'Dímelo bajito' llega a Prime Video de la mano de Mercedes Ron

El universo literario de Mercedes Ron se sigue expandiendo en el mundo audiovisual. Tras el éxito de la saga 'Culpables', con 'Culpa mía', 'Culpa tuya' y 'Culpa nuestra', convertidas en las películas de habla no inglesa más vistas de Prime Video, la autora sigue su idilio con la plataforma de 'streaming' en su colaboración profesional, ahora conocida como 'The House of Ron', con 'Dímelo bajito', que se estrenará este viernes 12 de diciembre en la plataforma. El éxito sin precedentes de 'Culpables' añade, de entrada, algo de presión a la nueva producción. "Yo lo veo como algo muy positivo. Espero que el fandom de 'Culpables' apoye esta película de la misma manera y la disfruten igual. No nos ponemos la presión de tener que igualar o superar nada, son productos realmente distintos para un público muy parecido", asegura Ron.

Europa Press

"El reto es llegar a ese público un poquito más adulto, porque por los temas que trata la película, cómo está hecha y el género también, el thriller, que toca de alguna manera, tenemos esa sensación de que puede trascender del público 'young adult'", expresa, por su parte, Borja Pena, productor del filme. "Nosotros hemos querido hacer una película dándole capas a los personajes, tratando el género como una base para avanzar. Esperamos haber hecho una película que hace progresar el 'young adult' hacia otros niveles", explica Denis Rovira, director de 'Dímelo bajito'.

La película trata el deseo y el enamoramiento "con una sensibilidad especial", asegura Rovira, así como temas del pasado que influyen en todo ese entramado amoroso, a la vez que otras temas que van cogiendo relevancia a lo largo de la trilogía. "Hablamos del bullying, del amor tóxico, del aislamiento...", detalla el director, y de "encontrar tu identidad", añade Ron. "Esto es algo que ahora está muy presente, sobre todo en gente tan joven, con las redes, porque todo el mundo quiere ser la persona que ven en Instagram o en TikTok", comenta la escritora.

Conexión con la adolescencia

La película está protagonizada por Alicia Falcó, Fernando Lindez y Diego Vidales, que interpretan los papeles de Kami, Thiago y Taylor, respectivamente. La historia narra el regreso de los hermanos Di Bianco (Thiago y Taylor) a la vida de Kamila, su amiga de la infancia. La historia gira en torno a un triángulo amoroso donde Thiago, quien le dio su primer beso, y Taylor, su protector, obligan a Kami a lidiar con sentimientos reencontrados y secretos del pasado, mientras decide entre los dos. "Me siento muy representada con las dudas y con estar perdida en la adolescencia. Me ha hecho reencontrarme mucho con esto y ha sido muy guay permitirme la imperfección, cuando todo es un drama y se hace enorme y oscuro, pero vas aprendiendo y te vas haciendo mayor", explica Falcó.

Una historia de amor que genera un mundo "fantasioso" que "te atrapa enseguida", pero, a la vez, abre "un universo oscuro y algo más thriller", asegura la actriz. "Me leí el libro y me enganchó mucho, pero cuando hablé con Denis, el director, todavía tuve más claro que estaba en el proyecto adecuado por cómo él ha enfocado toda la peli", añade.

La química entre los tres protagonistas, que incluso tienen que parar esta entrevista por un momento por un ataque de risa conjunto, va más allá de la pantalla y la trama. "En ningún momento hemos sido como compañeros de trabajo, creo que directamente entramos siendo amigos", asegura Vidales. "Más allá de la trama y de que los personajes son un poco más jóvenes que nosotros, ha habido mucha convivencia al estar en Coruña tres meses juntos. Estuvimos hace un año y hemos vuelto a estar ahora rodando la segunda. Hay algo muy de instituto, de estar todos juntos y de grupo de amigos", expresa, por su parte, Falcó.

Diego Vidales, Alicia Falcó y Fernando Lindez / PRIME VIDEO

Fenómeno fan

Después de haber visto el éxito que cosechó la saga 'Culpables', los intérpretes intentan mantener los pies en el suelo. "Venimos con cierta carga de responsabilidad, pero también es un privilegio venir con un fandom muy grande por parte de una autora o de otras ficciones como 'Culpa Nuestra', que a nosotros también nos va a ayudar mucho a catapultar este proyecto", comenta Lindez. "Yo me he preparado tanto por si pasa el boom como si por no pasa, sea lo que sea. Tenemos la suerte de seguir trabajando, de hacer una segunda sin que se haya estrenado la primera y de estar dentro de este mundo", reflexiona Falcó. "No sabemos lo que va a pasar, así que tenemos que cuidarnos mucho, hablar entre nosotros, tener claro por qué nos dedicamos a esto, hacer mucha terapia y que sea lo que tenga que ser", concluye la intérprete.

Completan el reparto Celia Freijeiro como Chiara, Patricia Vico como Anne, Andrés Velencoso como Tino, Eve Ryan como Cata, Jan Buxaderas como Dani y Fernando Nagore como Jules. "Los personajes secundarios tienen mucha importancia y a lo largo de la trilogía van ganando más algunos de ellos. Quería dar vida a estos personajes no como meros satélites, sino que tuvieran entidad", explica el director de la película. "La tienen tanto que podríamos hacer un 'spin-off'", lanza, entre broma y propuesta. Por el momento, 'Dímelo en secreto', la segunda película de la trilogía, ya se ha rodado y se encuentra actualmente en producción.