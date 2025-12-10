La otra lotería

El sorteo de la Lotería de Navidad del próximo día 22 marca el inicio de las fiestas, pero que comenzará casi oficialmente este domingo día 14 con la emisión de La Marató de TV3. Por tanto, a partir del lunes 15 y hasta el miércoles 7 de enero, y con algo de suerte para quienes vuelvan al trabajo el lunes 12, se inicia este período vacacional que cada vez se parece más a las vacaciones de verano, especialmente por su extensión.

Pero ayer martes se produjo otro, que cada año se parece más al tradicional del Gordo, y fue el sorteo de la Copa del Rey de Fútbol, en donde se emparejan clubs a eliminatoria única que se enfrentarán en la próxima ronda de la Copa.

En pocos años hemos pasado de conocer estos sorteos a través de una nota pública de la Federación Española de Fútbol a realizar un espectáculo televisivo, producido por el propio ente, que otorga un gran premio que consiste en adivinar a qué club le acabará cayendo el Gordo; es decir, un rival de gran entidad y de primera división que disputará ese partido en casa del pequeño.

Con el exjugador Bernd Schuster como ‘padrino’ del sorteo, ayer por la mañana se emitió a través de la web y redes sociales de la Federación, cosa que aprovecharon tanto Teledeporte como Esport 3 para repetir la señal, con Jordi Sanuy coordinando el cotarro. Esos son los dos premios gordos del sorteo que generaron muestras de júbilo. Al Real Madrid le tocará visitar el feudo del CF Talavera, mientras que el Barça hará lo propio ante el Deportivo Guadalajara.

Todo eso que por pantalla y desde casa vemos en pocos segundos requiere un enorme trabajo de producción: coordinar y reunir a los equipos más pequeños, que reprogramen su horario de entrenamientos para que la mañana del sorteo estén todos reunidos en un lugar, que a su vez esté bien iluminado y con el menor ruido exterior posible, colocar una cámara para conectar con ellos para comprobar en directo la reacción… En fin.

Se me ocurren pocas cosas tan emocionantes y que desprendan tanta alegría como esta, porque recibir a uno de los grandes supone visibilidad, trascendencia, y quizás la osadía de darle un susto a un gran club. Seguramente por eso la ronda de copa previa a las fiestas de navidad cada vez se parece más a “la otra” lotería.