Islandia también se va de Eurovisión por la participación de Israel

La televisión pública islandesa RÚV ha anunciado este miércoles que también se retira de la próxima edición de Eurovisión después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) tomase la decisión de permitir la participación de Israel, sumándose a otros cuatro países que ya anunciaron su salida por este motivo, España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos.

"La participación de la emisora pública israelí KAN en el concurso ha generado recientemente desunión, tanto entre las emisoras miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) como entre el público", han compartido en un comunicado. "El Festival de la Canción y Eurovisión siempre han tenido como objetivo unir a la nación islandesa, pero ahora es evidente que este objetivo no se puede lograr, y es por estas razones relacionadas con el programa que se ha tomado esta decisión", han añadido desde la televisión pública.

Primeras bajas

La Avotros, la televisión pública de Países Bajos, fue la primera en anunciar el pasado jueves que no participará en el certamen. La cadena advirtió de que la continuidad de Israel en la competición supera "los límites" que está dispuesta a aceptar como servicio público. "La cultura une, pero no a cualquier precio. Lo ocurrido este último año ha puesto a prueba nuestros límites. Valores universales como la humanidad y la libertad de prensa han sido gravemente vulnerados y, para nosotros, no son negociables", señaló el director general de Avrotros, Taco Zimmerman.

Además, explicó que la "injerencia política" del año pasado mostró que "la independencia y el carácter integrador del festival ya no pueden darse por sentados", y ha subrayado que, por sus "valores esenciales" como radiotelevisión pública, Avrotros tiene "la responsabilidad de mantenerse fiel a ellos incluso cuando resulte difícil o delicado".

Otros países retirados

Por su parte, la Radio Televisión Irlandesa (RTÉ) también se sumó al boicot. "RTÉ considera que la participación de Irlanda sigue siendo inadmisible dada la terrible pérdida de vidas en Gaza y la crisis humanitaria que sigue poniendo en peligro la vida de tantos civiles", explicaron en un comunicado. La cadena también manifestó que sigue "profundamente preocupada por el asesinato selectivo de periodistas en Gaza durante el conflicto y la continua de negación del acceso a los periodistas internacionales al territorio".

Asimismo, la radiotelevisión pública eslovena (RTV) anunció la retirada de Eslovenia. "Por tercer año consecutivo, el público ha exigido que digamos no a la participación de cualquier país que ataque a otro. Debemos seguir los estándares europeos de paz y entendimiento. Eurovisión ha sido un lugar de alegría y felicidad desde el principio; los artistas y el público estaban unidos por la música y debe seguir siendo así", destacó la presidenta de su junta directiva, Natalija Gorscak. "Nuestro mensaje es: no participaremos si Israel está presente. En nombre de los 20.000 niños que murieron en Gaza", concluyó Gorscak.

La postura de España

Finalmente, RTVE anunció la retirada de España del Festival de Eurovisión y confirmó, además, que RTVE no emitirá la final de Eurovision 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14.

En su intervención ante la Asamblea General, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, expresó "serias dudas sobre la participación de la televisión israelí KAN en Eurovisión 2026". "La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral”, remarcó.

También criticó la instrumentalización del voto en las recientes ediciones y la ausencia de sanciones a este respecto. “No deberíamos aceptar dobles raseros. La neutralidad y transparencia es un objetivo común para garantizar un resultado veraz que respete a la audiencia y a los ciudadanos”, ha señalado.