EGM de la radio en Catalunya: Basté y Ustrell crecen

Récords para Catalunya Ràdio y RAC 1 en el último EGM de la radio de 2025. Ambas emisoras suman oyentes, así como sus programas estrella, capitaneados por Ricard Ustrell y Jordi Basté. Mientras que la pública cierra el año con 680.000 fans (un 7% más que en 2017, hasta entonces su mayor cifra), la privada logra 1.064.000 seguidores diarios en esta oleada del EGM de diciembre (en la que Catalunya Ràdio marca 644.000 oyentes).

El magacín matinal de Jordi Basté en RAC 1, 'El món a RAC 1', sigue liderando con soltura la radio en catalán con 790.000 oyentes, aumentando así respecto a los 712.000 que habían conseguido en el anterior EGM de julio.

Ricard Ustrell alcanza los 443.000 seguidores para 'El matí de Catalunya Ràdio', lo que supone un crecimiento del 11% respecto a 2024. En julio de 2015, además, estaba en los 429.000.

El tirón de 'El suplement'

En Catalunya Ràdio destaca también el tirón de 'El suplement' de Roger Escapa los fines de semana. Los sábados alcanza ya los 547.000 oyentes, lo que supone 186.000 más respecto a los resultados del verano y le coloca líder del día y como el programa más escuchado de la emisora. Los domingos anota 431.000 fans, 108.000 más.

El último día de la semana, sin embargo, el liderato es para Xavi Bundó en RAC1, con 602.000 oyentes.

En la emisora pública, 'La Renaixença' de Peyu consigue 91.000 oyentes; el 'Catalunya nit' de Manel Alías anota 78.000, y 'La tarda de Catalunya Ràdio', 100.000. Eso sí, Catalunya Ràdio es líder de pódcast con 154.000 oyentes diarios.

Por su parte, en RAC1, 'El món a RAC1', el 'Versió RAC1', el 'Via lliure', el '14/15' y el 'Superesports' han batido sus récords.

'La competència' de Òscar Andreu y Òscar Dalmau llega a los 202.000 fans, mientras que el 'Versió RAC1' de Toni Clapés logra 370.000 oyentes, con un crecimiento de 34.000 personas más. El 'Vostè primer', con Giró, suma 143.000 fanss, la mejor cifra de los últimos cuatro años.

El '14/15', con Núria Travesa y Xavi Rocamora, registra 114.000 seguidores; el 'No ho sé', con Anna Vallhonesta, 139.000; el 'Tu diràs', con Aleix Parisé, 123.000; 'La primera pedra', con Noemí Polls, 31.000 los domingos, y el 'RAC1manat', con Esther Muñoz, 31.000 los sábados.

Sube la Cadena SER

Otra emisora que sube en Catalunya es la Cadena SER, que alcanza ya los 524.000 oyentes cada día.