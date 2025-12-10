EL SEGON CAFÈ A LA2CAT
El editorial de Cristina Villanueva: Cuando los indicios no son suficientes
Ya tenemos la sentencia del Tribunal Supremo. El fiscal general, Álvaro García Ortiz, filtró el correo de la pareja de Ayuso, él o su entorno. No existe ninguna prueba directa; pero todos los indicios juntos, forman, dicen: "un cuadro probatorio sólido". No puede haber ninguna otra explicación, concluye el tribunal.
Pero dos magistradas discrepan frontalmente porque en derecho penal, la presunción de inocencia no se puede tumbar sin una acreditación clara del “cómo, dónde y con qué medio” se hizo la filtración. Para ellas, sin prueba directa, no hay delito. Este desacuerdo abre preguntas legítimas.
¿No tenemos un sistema garantista que pone la presunción de inocencia ante todo? Y otra: Una de las pruebas es la nota de prensa, la sentencia recoge que revelaba datos delicados.
Entonces, ¿se le condena por el correo o por la nota? ¿El motivo del proceso ha cambiado por el camino? Si así fuera, ¿ha podido defenderse en condiciones? Será que los magistrados tienen canas suficientes para saber lo que ha pasado sin acreditarlo, como dijo el asesor de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez... Parece que el pelo blanco convierte la intuición en evidencia. Será que yo peino pocas canas, porque sólo haré una reflexión: los hechos importan, las pruebas importan y la confianza en las instituciones, aún más.
Bienvenidos al Segon Café.
