'Ciudad de sombras' (Netflix): asesinatos en la Barcelona de Gaudí en la última serie de Verónica Echegui

Hay proyectos audiovisuales que están ligados irremediablemente a una ciudad por la forma en la que saben explotar sus escenarios en la pantalla. Es lo que ocurre con 'Ciudad de sombras', la serie que estrena Netflix este viernes 12 de diciembre y que supone el último trabajo de Verónica Echegui. Este adictivo 'thriller' protagonizado por Isak Férriz y la actriz fallecida el pasado agosto convierte la Barcelona de Gaudí en un personaje más, ya que los icónicos edificios del famoso arquitecto se convierten en escenarios de sangrientos crímenes.

La ficción adapta la primera novela de la saga literaria sobre el inspector de los Mossos Milo Malart escrita por Aro Sáinz de la Maza, 'El verdugo de Gaudí'. "Todas las tramas del libro están más o menos en la serie, aunque ha habido que hacer una labor de condensación y transformación de algunas cosas", apunta Jorge Torregrossa, su creador, director y guionista (junto a los también escritores Carlos López y Clara Esparrach).

El 'showrunner' (que ha dirigido series como 'El cuerpo en llamas', 'Intimidad', 'Fariña' y 'Hache') tuvo claro el potencial audiovisual de la novela cuando Verónica Fernández, jefa de contenido de Netflix España, le propuso que se la leyera. "Tenía un personaje fascinante muy bien construido, Milo Malart, con un conflicto interior y muchas lacras emocionales, una trama adictiva de resolución de unos crímenes y la presencia de Barcelona me parecía un atractivo a explotar, tanto a nivel visual como narrativo", recuerda.

Un cadáver calcinado en La Pedrera

Porque la serie saca mucho partido de los edificios modernistas de Gaudí. El primero, La Pedrera, donde aparece el cadáver calcinado de un empresario, un caso que asignan al inspector de los Mossos Milo Malart (Férriz), que había sido suspendido del cuerpo por insubordinación, y a la subinspectora de la Policía Rebeca Garrido (Echegui), que formarán equipo en la investigación.

"Al principio no se entienden porque son un poco como la noche y el día y trabajan de formas completamente diferentes. Una es hipercerebral y el otro, hiperemocional. Pero van dándose cuenta de que, en el fondo, los dos comparten una soledad, una tristeza y unos traumas, y eso les lleva a crear un vínculo muy fuerte", avanza el director sobre sus protagonistas.

Verónica Echegui e Isak Ferriz en 'Ciudad de sombras' / Lucía Faraig / Netflix

Cada uno de los seis capítulos de la serie lleva el título de una obra de Gaudí, "aunque algunas de ellas no estaban en la novela", advierte Torregrossa. "Pero queríamos que tuviera esa coherencia", explica el creador de 'Ciudad de sombras', que recalca "la aventura" que ha supuesto rodar una ficción como esta en espacios tan turísticos.

Catalán y castellano

"En La Pedrera, por ejemplo, nos tuvimos que amoldar a un edificio que está abierto 16 horas al día, con una afluencia de gente brutal", recalca. "De hecho, al principio nos dijeron que no podíamos rodar allí. Luego entendieron lo que queríamos hacer, les gustó y nos lo pusieron fácil", señala.

Sin embargo, el día a día de un monumento tan emblemático no lo hizo sencillo. "Fue complicado y tuvimos que hacer muchos trucos, como trabajar de noche para que pareciera de día", rememora Torregrossa sobre un rodaje que se desarrolló en más de 70 localizaciones. Y en el que optaron por combinar tanto el castellano como el catalán: "Me parecía que era la mejor fórmula para que fuera realista, porque es lo que pasa en Barcelona", subraya Torregrossa.

Jorge Torregrossa, creador de 'Ciudad de sombras' / Sandra Román / EPC

Pero 'Ciudad de sombras' no se queda solo en un recorrido visual por la capital catalana, sino que su trama aborda también la propia transformación de la ciudad y las contrapartidas que conlleva el progreso. "De ahí surgió la idea de enriquecer el texto con imágenes de archivo y vieras la evolución de Barcelona desde principios del siglo XX. Hay desde imágenes de los primeros registros cinematográficos de sus calles hasta hitos históricos como la construcción de edificios famosos como la Sagrada Família, pero también el Macba", enumera el director.

Homenaje a Barcelona

La serie, de hecho, hace una lectura crítica a cómo a veces se olvida que las ciudades tienen que ser, ante todo, para sus habitantes. "Creo que también es un homenaje a Barcelona y los barceloneses. Porque Milo tiene una visión muy social, muy a favor de los desfavorecidos", apunta Torregrossa, que reconoce lo "generoso" que fue el escritor Aro Sáinz de la Maza a la hora de confiar en su visión para llevar a la pantalla su novela.

Verónica Echegui i Isak Férriz, en una imatge de ‘Ciudad de sombras’. / Lucía Faraig / Netflix

"En nuestra primera reunión dijo una cosa que yo he utilizado un poco como principio rector de la adaptación: que lo único que no le gustaría que cambiáramos era la esencia de la personalidad de Milo. Y así ha sido, porque me parecía que era uno de los puntos fuertes de la novela", afirma el 'showrunner', que sí que decidió darle un mayor peso en la serie al personaje de Verónica Echegui.

El talento de Verónica Echegui

"En el libro ella es una subinspectora júnior de los Mossos y pensamos que había que darle una compañera a Milo con una altura dramática, pero también actoral", destaca. "Creamos un personaje que viene de fuera, de otro cuerpo, de otra ciudad, que está sola y que es muy diferente a él", añade.

"Es un personaje que va desgranando sus capas poco a poco, que ves a través de sus ojos las cosas que le pasan y que acabas entendiendo gracias al enorme talento y personalidad que tenía Verónica Echegui", la recuerda emocionado Torregrossa.