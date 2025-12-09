La visita de Inés

Hoy me voy a dar un garbeo por la academia de OT, Operación Triunfo 2025, el programa que antes se emitía por televisión y recientemente a través de una plataforma de streaming, dirigido a jóvenes aspirantes que desean triunfar en el mundo de la canción y que emite Prime Video en España y Latinoamérica. ¿Qué es triunfar? Visibilidad. Un breve matiz: subrayo lo de una plataforma “para jóvenes” porque, que yo recuerde, todavía no he visto a ningún participante que supere mi edad. Tendría gracia, aunque de momento parece que no existen aspirantes.

De manera regular la Academia recibe a personas que reúnen una contrastada visibilidad pública, que no necesariamente están ligadas a la música. Hace pocos días les visitó Inés Hernand, una comunicadora y conductora de programas que todavía hoy debe tener sus botas katiuskas llenas de agua por la cantidad de charcos en los que se metió, de manera voluntaria.

Para empezar, la academia decidió no cumplir una de sus reglas internas, cuando Inés facilitó información externa a los participantes: “¡Os traigo una noticia de rabiosa actualidad: España no se presenta a Eurovisión!”. Bueno, fue una norma rota pero tampoco creo que tuvieran que detener la emisión del programa. Posteriormente, la chica tomó una autopista en dirección a un jardín cuando opinó sobre ETA, blanqueando la imagen de esa organización abertzale, terrorista y asesina.

He mirado la biografía de Inés y he comprobado que nació en el maravilloso año olímpico del 92, cuando ETA ya llevaba tres décadas asesinando mientras realizaban ruedas de prensa con la cara cubierta. Estoy convencido de que si algún familiar de Inés hubiese sido víctima de la banda, la chica no hubiera vomitado semejante majadería.

En las últimas horas Inés se ha venido arriba y, con el alud de críticas recibidas en las redes sociales, ha emitido un comunicado con una autocrítica igual a cero. El habitual Manual del Victimismo, vamos. ¿Qué esperaba? ¿Un homenaje nacional? “Parece mentira que tenga que matizar esto”, ha dicho la chica. “Estoy totalmente contra la violencia”. Solo faltaría.

Ignoro si la dirección del programa conocía el contenido de su discurso. Sospecho que no, aunque no lo sé. Pero que haya vuelto a las pantallas para soltar lo que dijo nos indica que es posible que pueda conducir un programa sin volante alguno.