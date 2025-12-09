El único precedente de España fuera de Eurovisión: estos fueron los motivos

El Royal Festival Hall de Londres se vistió de gala el 29 de marzo de 1960 para acoger un evento que cambiaría para siempre la historia de la televisión europea. Aquella noche se celebró la quinta edición del Festival de la Canción de Eurovisión, una cita que sirvió para consolidar el formato y que, curiosamente, se recuerda por ser la antesala de la llegada de nuestro país al certamen.

Resulta fascinante observar cómo la British Broadcasting Corporation (BBC) asumió el mando de la organización casi por accidente. Pese a que los Países Bajos habían logrado la victoria en la edición de 1959, la cadena pública neerlandesa declinó la responsabilidad de ser anfitriona por segunda vez en un periodo tan corto, pues ya habían organizado el festival en 1958. Ante esta renuncia, motivada por costes y logística, la responsabilidad recayó en el Reino Unido, país que había obtenido la segunda plaza el año anterior. Aquella decisión fortuita inició una relación de amor entre la BBC y la producción de grandes eventos musicales.

Una gala de récords y estrenos nórdicos

Jamás hasta esa fecha se había reunido un número tan elevado de participantes. Un total de 13 países enviaron a sus delegaciones a la capital británica, estableciendo un nuevo récord de participación que evidenciaba el creciente interés por el concurso en el Viejo Continente. Entre las novedades más destacadas figuraba el debut de Noruega, nación que iniciaba así su larga trayectoria eurovisiva, y el regreso de Luxemburgo tras un año de ausencia.

La conducción del evento recayó sobre la legendaria presentadora Katie Boyle, quien realizaba su primera aparición como anfitriona. Su elegancia y profesionalidad la convirtieron en un icono del festival, llegando a presentar el certamen en otras tres ocasiones futuras. La parte musical contó con la dirección de la orquesta a cargo de Eric Robinson, quien tuvo la tarea de dotar de sonoridad y empaque a las melodías que competían aquella velada histórica.

Francia conquista Londres e instaura una tradición

El sistema de votación vigente en aquella época distaba mucho del actual televoto. Cada nación contaba con un jurado de 10 miembros, y cada uno de ellos tenía la potestad de otorgar un único punto a su canción favorita. Bajo este estricto formato, la gloria fue para Francia. La joven artista Jacqueline Boyer, con su inolvidable tema ‘Tom Pillibi’, cautivó a los jueces y otorgó a nuestros vecinos su segunda victoria en la historia del festival. Por su parte, el Reino Unido tuvo que conformarse nuevamente con la segunda posición, repitiendo el resultado del año anterior.

Aquel triunfo francés trajo consigo una novedad protocolaria que ha sobrevivido al paso de las décadas. Fue la ganadora de la edición de 1959, la neerlandesa Teddy Scholten, quien entregó el trofeo a Jacqueline Boyer. Desde entonces, ver al vencedor del año previo ceder el testigo al nuevo campeón se ha convertido en uno de los momentos más emotivos y esperados de la ceremonia.

La espera española y el mapa geopolítico

España se mantuvo al margen de esta competición en 1960. Faltaba muy poco para que TVE decidiera dar el paso definitivo, pues el debut nacional se produciría tan solo un año después, en la edición de 1961, con la icónica Conchita Bautista y su "Estando contigo". Esta ausencia en Londres marca el fin de una etapa de aislamiento mediático musical para España, que a partir del año siguiente se integraría plenamente en la familia eurovisiva.

Resulta pertinente aclarar ciertas confusiones históricas respecto a otros participantes. A veces se asocia erróneamente a Israel con estas primeras ediciones, pero la realidad es distinta. La televisión israelí tardaría todavía trece años más en unirse al festival, concretando su primera participación en 1973. Por tanto, el escenario de 1960 reflejaba una Europa en transformación, donde la música comenzaba a derribar fronteras, y donde España estaba a punto de escribir su propia página dorada.