Johnny Logan, ganador dos veces de Eurovisión, sobre el rechazo de España a participar en el festival:"Tiene que llegar un punto donde se escuche una voz"

Pocas figuras ostentan una autoridad moral y artística en el certamen musical europeo comparable a la de Johnny Logan. Considerado por la crítica y los seguidores como el indiscutible Mr. Eurovision, el artista australiano nacionalizado irlandés ha decidido romper su silencio para abordar una de las polémicas más encendidas de la historia reciente del festival. Tras haber conquistado el micrófono de cristal en tres ocasiones —dos como intérprete y una como compositor—, su opinión resuena con fuerza en el panorama mediático. En una reciente intervención pública, Logan ha mostrado su apoyo incondicional a la postura de rechazo adoptada por varias delegaciones internacionales, entre ellas la de España, frente a la participación de Israel en la próxima edición del concurso.

Durante una entrevista concedida al programa This Week de la radio pública irlandesa, el legendario cantante expresó sentirse profundamente orgulloso de la determinación mostrada por la cadena pública de su país, RTÉ. Para el artista, resulta fundamental que las naciones tomen una posición ética firme ante conflictos geopolíticos de tal magnitud. Según sus palabras, la retirada o el planteamiento de boicot por parte de países como Países Bajos, Eslovenia y la propia España constituye un movimiento valiente y necesario en defensa de los derechos humanos y la coherencia institucional.

La política como herramienta necesaria en el festival

Existe una narrativa recurrente que intenta desvincular al certamen de cualquier matiz ideológico, sin embargo, Logan desmonta este argumento recordando antecedentes recientes. La organización de Eurovisión ha demostrado ser una entidad con capacidad política cuando la situación lo requiere, tal y como sucedió con la expulsión de Rusia tras la invasión de Ucrania. Resulta evidente para el compositor que existe una disparidad de criterios en la gestión actual por parte de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

La leyenda eurovisiva critica que el organismo rector no haya tomado la iniciativa de excluir a la delegación israelí, transfiriendo injustamente esa responsabilidad y presión moral a cada país participante de manera individual. Una decisión centralizada habría evitado la fragmentación y el malestar que ahora sacuden los cimientos del evento. Para Logan, afirmar que el festival es apolítico contradice los hechos históricos, pues la realidad demuestra que la plataforma se politiza inevitablemente cuando la gravedad de los acontecimientos internacionales lo exige.

Contra la normalización del conflicto bajo el paraguas musical

El argumento central del intérprete se basa en impedir que el brillo del espectáculo sirva para ocultar tragedias humanitarias. Permitir la participación de Israel supone, según su criterio, ofrecer un "paraguas" bajo el cual el Estado puede proyectar una imagen de normalidad que no se corresponde con la realidad en Gaza. Esta situación genera una falsa sensación de que "todo sigue igual" y de que el conflicto no tiene repercusiones en la esfera cultural internacional.

Las declaraciones de figuras políticas globales también han influido en su postura. Logan calificó de "espantoso" escuchar a líderes como Donald Trump referirse al territorio gazatí en términos inmobiliarios. Ante tal deshumanización, el cantante insiste en que el silencio no es una opción válida. Debe llegar un momento en el que la comunidad internacional alce una voz unísona y clara para denunciar que la situación actual es inaceptable. El escenario de Eurovisión, con su audiencia masiva, no puede ser cómplice del blanqueamiento de acciones militares mediante la celebración festiva.

Una distinción clara entre gobierno y ciudadanía

Es crucial matizar que el rechazo manifestado por Johnny Logan y las delegaciones que apoya no va dirigido contra la población. El artista ha querido dejar patente que su apoyo al boicot es una medida de presión contra los responsables de la toma de decisiones, es decir, contra el gobierno de Israel y las personas a cargo de las estrategias militares, no contra el pueblo israelí.

La solidaridad mostrada por el ganador de Eurovisión hacia la decisión de España y otros socios europeos refuerza la idea de que el certamen debe mantener unos estándares éticos superiores al simple entretenimiento. Al respaldar "al 100%" estas acciones de protesta, Logan utiliza su estatus de leyenda viva para recordar que la música puede unir a los pueblos, pero nunca debe servir para silenciar el sufrimiento ajeno ni para validar políticas gubernamentales cuestionadas por la comunidad internacional.