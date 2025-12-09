El editorial de Cristina Villanueva: Europa bajo injerencia

Nuevo capítulo Trump contra Europa. Nos dice que Europa va por mal camino porque no le gusta la multa a Musk por falta de transparencia en el antiguo Twitter. Lo dice mientras publica un documento de seguridad que apoya abiertamente a los partidos ultras europeos y su amigo, de nuevo, Elon Musk pide abolir la Unión Europea.

La respuesta europea más clara la ha dado António Costa: "Los aliados no interfieren en la vida política de sus aliados." ¿Acaso ya no somos aliados? En Estados Unidos ya sólo nos ven como clientes que compran armas... La otra respuesta europea es la que siempre hacemos: fotografías y gestos. Como el encuentro de Zelenski con Starmer, Reino Unido, Macron, Francia y Merz Alemania.

Todos juntos en un abrazo que rechaza el plan de paz de Trump que regalaría territorios a Rusia. Y otra batalla: la pantalla. Paramount, vinculada en torno a Trump, lanza una opa hostil que puede darle el control de una parte del relato global. Controlar qué vemos, de qué hablamos, o de qué reímos, controlar la agenda social por la puerta del entretenimiento.

Europa vuelve a jugar su autonomía política, militar… y ahora mediática. La democracia no puede ser una franquicia.

