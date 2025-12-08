Informativos
Los nuevos mapas del tiempo de TV3 revolucionan a la audiencia: "¡Que no lo toquen más!"
La cadena ha realizado algunas modificaciones tras crear 3CatInfo hace unos meses
Los nuevos 'Telenotícies' de TV3
La plantilla de TV3 y Catalunya Ràdio vota con un apabullante 'sí' mantener las marcas históricas tras la creación de 3Cat
Cristina Sebastián
El 'Telenotícies' de TV3 de la noche del pasado martes, día 2, incorporó novedades en el espacio del tiempo que no pasaron desapercibidas entre los espectadores.
Desde que la cadena decidió renovar sus contenidos y crear la nueva marca de informativos 3CatInfo, el pasado mes de septiembre, el público se ha mostrado insatisfecho con los grafismos del mapa del tiempo y manifestaba que se había perdido legibilidad.
Cambios en los mapas
TV3 ya informó en su momento de que los primeros grafismos de esta nueva etapa estaban hechos con una nueva tecnología que habría que ir perfeccionando poco a poco.
Uno de los cambios que más destaca es el del color del mar: ahora es de una tonalidad más oscura que ha gustado más a los telespectadores que la versión anterior. “El azul del mar me gusta mucho más”, comentaba un usuario en X.
El icono del sol también ha cambiado, ha vuelto al característico color amarillo que tenía antes de que, con la renovación, lo ilustrasen con un tono más anaranjado.
Opinión en redes sociales
Estas modificaciones han sido muy comentadas en redes sociales y, como siempre, hay opiniones divididas.
La gran mayoría de los telespectadores se han mostrado satisfechos con los cambios.“¡Ahora sí! ¡Que no lo toquen más!, o “Mucho mejor, donde va a parar”, han comentado diferentes usuarios en X.
También se ha comentado que, con los cambios, han conseguido una mejor legibilidad. “En el mapa de Europa los símbolos de lluvia se ven mejor", y "las gotas de lluvia se vuelven a ver", destacaban otros usuarios.
Sin embargo, hay quienes no olvidan los mapas tradicionales de TV3: “Sigue siendo el peor cambio de TV3. ¡Los mapas del tiempo, me sabe mal pero eran mucho mejor los antiguos! ¡Para mi gusto, claro!, expresaba un espectador.
