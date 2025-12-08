Españoles… Eurovisión no ha muerto

Pues no ha muerto. Tan solo ocurre que TVE no participa, junto con tres países: Irlanda, Eslovenia y Países Bajos. Sin dolor y sin dramas. Tan solo es un concurso. ¿Quien pierde más: el festival o España? Lo veremos. De momento el certamen continúa y televisión española sigue emitiendo.

El movimiento eurofan no abandonará el barco y continuará su pasión prescribiendo su devoción por el festival. Es más, como la tele pública no emitirá el show se va a producir un ruido importante del movimiento eurofans para poder ver en directo el festival a través de cualquier televisión de Francia, Portugal, Alemania, etc…

Existen rumores que apuntan a que la organización podría invitar a Canadá. Perfecto. Hace años lo hicieron con Australia y no les fue mal. Pero por mí, como si convidan a habitantes de Raticulín, Ganímedes o de la Constelación Orión. Tal y como está el festival que nadie descarte su victoria.

Aunque no está todo perdido; hay solución. O al menos, yo propongo una. Porque para empezar… ¿cuál es el premio que ahora, sin la posibilidad de representar a TVE, obtendrá el ganador del Benidorm Fest? ¿El aplauso del público, el juego del programa, una bolsa de pipas, la sonrisa de un niño? No. Debería existir algo más atractivo.

Si en Eurovisión compiten las televisiones nacionales, mi propuesta apunta a que una ciudad, por ejemplo Barcelona, organice el European City Festival, así que en inglés mola más, en el que compitan ciudades europeas, que no sean necesariamente capitales de país. ¿Quién lo impide?

No me suena mal que en Barcelona compitan temas que representen a ciudades como París, Budapest, Berlín, Milán, Oporto y, como ciudad invitada, Nueva York. ¿No invita Eurovisión a Canadá? Barcelona hace lo propio con Nueva York, que el 4 de julio de 2026 organiza los 250 años de independencia estadounidense.

Como quiera que el principal 'sponsor' no sería Moroccanoil, la empresa de origen israelí que paga un pastizal por patrocinar Eurovisión, y de la misma forma que las televisiones europeas aportan dinero para organizar el certamen, estoy convencido que más de una ciudad aportaría recursos para la difusión de este evento. Incluso la propia Unión Europea ¿por qué no?

Es posible que usted piense que todo esto ha sido una importante ida de la olla. Puede ser. O no…