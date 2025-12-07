Àngel Lacalle: “La Marató de TV3 es sinónimo de solidaridad”

Desde sus inicios la Marató de TV3 es una señal que arranca las fiestas navideñas compuestas por navidad, fin de año y reyes. El próximo domingo día 14 TV3 emitirá su 34a edición que se acaba concentrando en un día, pero el largo engranaje de solidaridad empieza desde el final de cada edición anterior.

Una de las piezas principales es la propuesta del Disc de la Marató, que cumple su 21a edición, un disco pensado y dirigido por el veterano periodista Àngel Lacalle, que hoy visita el plató de Mas Barcelona de El Periódico, justo haber cerrado una etapa: “Soy un reciente jubilado de la tele, pero no de la vida”.

Existe un momento clave en todas las enfermedades que se abordan en la Marató, que se produce cuando una persona enferma llega a casa y se encuentra sola. Ese es el valor que aporta el Disc de la Marató de Tv3: el acompañamiento con temas míticos realizado por músicos extraordinarios, porque como dice Àngel: “La música no cura; pero acompaña y aporta sentimientos y emociones”

La lista de artistas que por voluntad propia se han sumado al Disc de la Marató durante 20 años es muy extensa. Pero la filosofía es especial, según Àngel, en el que pone el ejemplo de dos artistas: Alejandro Sanz o Allan Parsons, que jamás en su vida habían hablado una gota de catalán, y por ello les tuvieron que traducir al castellano o al inglés para que conocieran las letras de las canciones que interpretaron. “Ambos supieron sincronizar perfectamente el concepto y la filosofía del Disc de la Marató”.

Sergi Mas, en el plató de Mas Barcelona junto a Àngel Lacalle, director cultural de La Marató de TV3 / Patricio Ortiz / EPC

En el caso de Alejandro Sanz, nos dijo antes de grabar: “mira, yo no sé si queréis la independencia o no, pero el Disc de la Marató no va de esto. Yo lo he entendido: se trata de un puente cultural, y me da la posibilidad de hablar, expresarme y cantar por primera vez en catalán”. Fue perfecto. Lo quiso hacer y lo hizo. Fue perfecto.

