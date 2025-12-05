"Tendido cero", existe

Me he dado un paseo leyendo las audiencias televisivas de este fin de semana y les aseguro que se trata de un pasatiempo muy entretenido, y además siempre sorprendente.

Yo pensaba que ya no existía, que la sociedad y por tanto sus hábitos sociales y de consumo han cambiado sobremanera, pero sí: el programa 'Tendido cero', que trata la actualidad taurina, existe. Se emite los sábados en La 2 y suma cerca de 90.000 personas en todo el país, alcanzando cuotas cercanas al 2%.

Estoy convencido que si exactamente ese mismo programa se emitiera en La 1 doblaría su visibilidad, tanto en cuota de pantalla como en espectadores. Esa absurda costumbre hispana de atribuir a La 2 contenidos poco trascendentes, como por ejemplo las campanadas de fin de año: la señal es la misma en la 1 y en la 2, pero La 1 siempre gana por goleada.

Pero aceptando que se trata de una audiencia que para ser La 2, y en sábado, creo que no está mal y que, abro comillas de un discurso buenista: “La televisión pública debe aportar contenido para todos los colectivos, bla, bla, bla…”… también creo que este tipo de espacios estaban, casi en 2026, están claramente marcados para algunas televisiones autonómicas gobernadas por una tendencia concreta. Es así, pero veo que no.

'Tendido cero' lo presenta y dirige actualmente Belén Plaza, es de producción propia (sólo faltaría) y es un espacio cuya primera emisión data del 4 de abril de 1986. Y añade: “El programa trata la actualidad, el campo bravo y otras caras de la fiesta de los toros”. ¿Cómo que la fiesta? ¿Pero qué fiesta? Será para algunos, pero desde luego para los animales, no.

Me pregunto por qué aparece el término “fiesta” en la sinopsis oficial del programa, o quién decidió que ese espacio tenga la etiqueta de ser apto para mayores de 12 años, cuando se emite a las 2 y 20 de la tarde, vemos imágenes de plazas semivacías y anacrónicas, toros con la lengua fuera impregnados en sangre a punto de caer a la arena, mientras un torero lleva en sus manos las dos orejas de un toro que acaba de matar.

Estoy convencido que habrá gente de la casa que pensará que el programa es una rémora que hay que aguantar porque el sector y el gremio hacen ruido… y votan. Pero no. En 2025 un programa así no se aguanta por ninguna parte. No sería una mala decisión emitirlo sólo en la plataforma RTVE Play.