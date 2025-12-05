Decisión polémica
Las consecuencias de la retirada de España de Eurovisión
Países Bajos, Irlanda y Eslovenia tampoco participarán en el concurso televisivo por la presencia israelí
Eurovisión 2026: preguntas y respuestas tras la retirada de España del festival por la participación de Israel
España no siempre participó en Eurovisión: estos son los motivos
Cristina Sebastián
España hizo oficial este jueves, día 4, su retirada del festival de Eurovisión 2025tras conocer que Israel permanecerá en el certamen en la próxima edición.
Los países que integran la Unión Europea de Radiodifusión (UER), la organización que se encarga de producir el festival, tomaron la decisión mediante una votación secreta llevada a cabo en una Asamblea General en Ginebra (Suiza).
Consecuencias para Eurovisión
La no participación de España conlleva graves consecuencias para el certamen, ya que es uno de los países más importantes en Eurovisión.
En primer lugar, es uno de los países que más contribuyen a nivel económico, junto a Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. Este grupo de países es conocido como el ‘Big Five’ de Eurovisión después de que, en 1966, Alemania quedase fuera de la final y el certamen sufriera graves pérdidas económicas. Desde entonces, los cinco países evitan las semifinales y disfrutan de un pase directo a la final.
'Eurofans'
Además, España es un país que cuenta con un gran número de ‘eurofans’, lo que se traduce en una gran cuota de audiencia.
Según datos de ‘Euro rincón’, una cuenta especializada en Eurovisión, 19,2 millones de espectadores de la última edición del certamen, celebrada en Basilea (Suiza), eran de España.
Más países dicen adiós a Eurovisión
Países Bajos, Irlanda y Eslovenia han confirmado que tampoco participarán en esta edición. Estos países, aunque no forman parte del ‘Big Five’, también aportan grandes audiencias; en el caso de Países Bajos, en 2025, un total de 7,5 millones de espectadores.
Otros países como Portugal, Francia o Dinamarca han confirmado su participación pese a la presencia de Israel, mientras que países como Islandia o Noruega comunicarán en los próximos días su decisión.
Las únicas veces que España ha faltado a Eurovisión
Hasta ahora, España había participado de forma ininterrumpida en Eurovisión desde su debut en 1961. Por eso, las únicas ediciones en las que no vimos a un representante español sobre el escenario de Eurovisión fueron las anteriores a ese estreno: desde 1956, año en que se celebró por primera vez el festival, hasta 1960, la última edición sin representación española.
- Custodio Pérez, el aceitunero convertido en fenómeno literario tras salir en 'La revuelta': 'No me creo superar a Dan Brown
- LISTA | Estos son los países que no participarán en Eurovisión 2026 por la presencia de Israel
- 10 películas de estreno en salas que no te puedes perder en diciembre
- Israel participará en Eurovisión 2026 y España abandona el festival
- Crítica de 'Los abandonados': la serie wéstern de Netflix con Gillian Anderson como matriarca feroz
- Nathalie Seseña, la actriz que da vida a Berta en 'La que se avecina': 'Nunca me he planteado dejar la serie
- Israel irá a Eurovisión, en directo: países que se retiran, reacciones y últimas noticias
- El Cementerio de los Libros Olvidados de Ruiz Zafón abre sucursal en Guadalajara