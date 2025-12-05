Las consecuencias de la retirada de España de Eurovisión

España hizo oficial este jueves, día 4, su retirada del festival de Eurovisión 2025tras conocer que Israel permanecerá en el certamen en la próxima edición.

Los países que integran la Unión Europea de Radiodifusión (UER), la organización que se encarga de producir el festival, tomaron la decisión mediante una votación secreta llevada a cabo en una Asamblea General en Ginebra (Suiza).

Consecuencias para Eurovisión

La no participación de España conlleva graves consecuencias para el certamen, ya que es uno de los países más importantes en Eurovisión.

En primer lugar, es uno de los países que más contribuyen a nivel económico, junto a Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. Este grupo de países es conocido como el ‘Big Five’ de Eurovisión después de que, en 1966, Alemania quedase fuera de la final y el certamen sufriera graves pérdidas económicas. Desde entonces, los cinco países evitan las semifinales y disfrutan de un pase directo a la final.

'Eurofans'

Además, España es un país que cuenta con un gran número de ‘eurofans’, lo que se traduce en una gran cuota de audiencia.

Según datos de ‘Euro rincón’, una cuenta especializada en Eurovisión, 19,2 millones de espectadores de la última edición del certamen, celebrada en Basilea (Suiza), eran de España.

Más países dicen adiós a Eurovisión

Países Bajos, Irlanda y Eslovenia han confirmado que tampoco participarán en esta edición. Estos países, aunque no forman parte del ‘Big Five’, también aportan grandes audiencias; en el caso de Países Bajos, en 2025, un total de 7,5 millones de espectadores.

Otros países como Portugal, Francia o Dinamarca han confirmado su participación pese a la presencia de Israel, mientras que países como Islandia o Noruega comunicarán en los próximos días su decisión.

Las únicas veces que España ha faltado a Eurovisión

Hasta ahora, España había participado de forma ininterrumpida en Eurovisión desde su debut en 1961. Por eso, las únicas ediciones en las que no vimos a un representante español sobre el escenario de Eurovisión fueron las anteriores a ese estreno: desde 1956, año en que se celebró por primera vez el festival, hasta 1960, la última edición sin representación española.