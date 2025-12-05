Festival en crisis
¿Dónde se podrá ver Eurovisión 2026 en España?
Las consecuencias del adiós a Eurovisión: impacto económico, pérdida de audiencia y el futuro incierto del Benidorm Fest
¿Se equivoca España al dejar Eurovisión en manos de Israel? Los expertos hablan: "Era mirar hacia otro lado o respetar los derechos humanos"
RTVE ha confirmado que no participará en el Festival de Eurovisión 2026, después de que la 95ª Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), celebrada en Ginebra, confirmase la participación de Israel, y tampoco emitirá la final del concurso, prevista para el 16 de mayo en Viena, ni las semifinales del 12 y 14 de mayo del certamen.
La emisión del certamen suele estar reservada a las televisiones públicas de los países participantes, aunque podría existir la posibilidad de que la UER venda los derechos de retransmisión a una cadena privada o plataforma. Sin embargo, todavía se desconoce si algún canal está negociando sus derechos.
Una de las alternativas más sencillas para poder ver el evento será el canal oficial de Eurovisión en YouTube. Desde hace años, la UER transmite por esa vía tanto las semifinales como la final, ofreciendo la señal internacional acompañada por narración en inglés. Por el momento no se sabe si, en esta ocasión, por el boicot, las direcciones IP de España no serán bloqueadas para acceder a dichas emisiones en la plataforma.
Otra forma de ver el festival desde España es accediendo a las emisiones online de las cadenas públicas europeas que integran la UER. Cada país participante puede difundir el certamen a través de su televisión estatal, y muchas de estas corporaciones permiten que el público de otros lugares siga la competición mediante sus plataformas digitales, como la BBC en el Reino Unido, ARD/ZDF en Alemania, France Télévisions en Francia o la RAI en Italia.
- Custodio Pérez, el aceitunero convertido en fenómeno literario tras salir en 'La revuelta': 'No me creo superar a Dan Brown
- LISTA | Estos son los países que no participarán en Eurovisión 2026 por la presencia de Israel
- 10 películas de estreno en salas que no te puedes perder en diciembre
- Israel participará en Eurovisión 2026 y España abandona el festival
- Crítica de 'Los abandonados': la serie wéstern de Netflix con Gillian Anderson como matriarca feroz
- Nathalie Seseña, la actriz que da vida a Berta en 'La que se avecina': 'Nunca me he planteado dejar la serie
- Israel irá a Eurovisión, en directo: países que se retiran, reacciones y últimas noticias
- El Cementerio de los Libros Olvidados de Ruiz Zafón abre sucursal en Guadalajara