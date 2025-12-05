En Directo
Eurovisión 2026, en directo: Reacciones a la retirada de España por la participación de Israel, países que tampoco participarán y última hora del Benidorm Fest
¿Se mantendrá el Benidorm Fest? ¿Qué países no irán a Eurovisión tras el sí a Israel?
Israel participará en Eurovisión 2026 y España abandona el festival
Judit Bertran | Jose Real
Israel finalmente sí que participará en Eurovisión 2026, según han decidido en una votación secreta los países integrantes de la Unión Europea de Radiodifusión (UER). Como consecuencia, RTVE ha anunciado este jueves en un comunicado la retirada de España del festival. ¿Se mantendrá el Benidorm Fest? ¿Qué países no irán a Eurovisión tras el sí a Israel?
Eslovenia, Países Bajos e Irlanda se suman a España y tampoco participarán en Eurovisión 2026
Eslovenia, Países Bajos e Irlanda se han sumado a España y tampoco participarán en Eurovisión 2026 después de que la Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) haya decidido en su reunión de este jueves mantener la participación de Israel en la próxima edición del certamen.
Tanto España como Eslovenia (RTVSLO), Países Bajos (AVROTROS) e Irlanda (RTÉ) habían condicionado su presencia en el certamen del próximo año a la expulsión de Israel. A ellos se podría sumar Islandia (RÚV), ya que la junta directiva de esta cadena ha avanzado que se reunirán el próximo miércoles para tomar una decisión al respecto.
En el caso de Eslovenia, la presidenta de la junta directiva de la cadena, Natalija Gorscak, ha lamentado que la pregunta planteada durante la Asamblea se hizo "de forma muy inteligente y probablemente engañó a muchos que querían votar".
La televisión alemana celebra la participación de Israel en Eurovisión
La televisión pública alemana ARD celebró este jueves la decisión adoptada por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) en Ginebra que permite a Israel participar en el certamen de Eurovisión, que ha motivado la retirada de varios países del concurso, entre ellos España. "La ARD saluda expresamente esta decisión y se ha manifestado también a favor de los cambios recomendados para ampliar la protección del certamen de Eurovisión", afirmó la emisora en declaraciones a EFE. Estas medidas tienen como objetivo "fortalecer la transparencia, la neutralidad y la justicia en los procesos de votación y organización" del festival y subrayan el deseo común de salvaguardar la integridad del concurso y mantenerlo como "plataforma para la diversidad cultural y el diálogo artístico", según ARD.
Israel celebra el apoyo para participar en Eurovisión, que supone la retirada de 4 países
Israel celebró este jueves la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión de que un representante de su país pueda participaren el próximo certamen de Eurovisión y tachó a los países que se han retirado del concurso - España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia - de pesarles "la verguenza". "Celebro la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión. Me avergüenzo de los países que decidieron boicotear un concurso musical como Eurovisión debido a la participación de Israel", escribió el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, en su cuenta de X. La Unión Europea de Radiodifusión (UER) aceptó este jueves la participación de Israel en Eurovisión 2026, lo que supuso la retirada inmediata de España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia, como habían anunciado previamente.
La BBC respalda "la decisión colectiva" de la UER de aceptar a Israel en Eurovisión 2026
La cadena pública británica BBC expresó este jueves su apoyo a la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de permitir la participación de Israel en Eurovisión 2026, lo que supuso la retirada de España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia, como habían anunciado previamente. "Apoyamos la decisión colectiva tomada por los miembros de la UER. Se trata de hacer cumplir las normas de la UER y de ser inclusivos", dijo un portavoz de la emisora del Reino Unido.
Alemania aplaude que la UER mantenga a Israel en Eurovisión pese a las retiradas
La televisión pública alemana ARD celebró la decisión de la UER de permitir la participación de Israel en Eurovisión 2026, pese a la retirada inmediata de España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia. La cadena defiende que el festival debe ser una “plataforma de diversidad cultural” y respalda las reformas aprobadas hoy en Ginebra para reforzar la transparencia y la neutralidad del certamen. Alemania ya había avisado de que, si Israel era excluido, tampoco participaría. Islandia no se ha pronunciado aún y Bélgica tomará una decisión “en los próximos días”.
Judit Bertran
¿Qué pasa con el Benidorm Fest tras la retirada de España de Eurovisión?
Israel irá a Eurovisión 2026, pero España no lo hará. Así lo ha anunciado este jueves RTVE en un comunicado tras el resultado de las votaciones celebradas en la 95ª Asamblea General de la UER en Ginebra, que han concluido con la permanencia de Israel en el certamen musical europeo. Será la primera vez en 65 años que España no tendrá que elegir a un representante para el certamen europeo, y la decisión ha dejado muchas incógnitas al aire, entre ellas si se seguirá adelante con el Benidorm Fest.
La salida de España del festival implica que la televisión pública no emitirá la final que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, tampoco lo hará con las semifinales previas del concurso. Sin embargo, pese a que pueda estar muy relacionado, eso no significa que no se celebre el festival que hasta ahora había servido para escoger al representante del país.
Viena y la televisión pública austríaca celebran que Israel siga en Eurovisión 2026
La radiotelevisión pública austríaca ORF y el Ayuntamiento de Viena, ciudad que acogerá Eurovisión 2026, han celebrado la decisión de la UER de mantener a Israel en el certamen. El director general de la ORF, Roland Weissmann, destacó que era “importante no romper puentes”, mientras que el alcalde Michael Ludwig defendió que los artistas israelíes “siempre podrán actuar” en la ciudad. Tras la votación en Ginebra, España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia anunciaron su retirada del festival.
El presidente de RTVE reafirma su compromiso con el Benidorm Fest tras la retirada de Eurovisión
El presidente de RTVE, José Pablo López, ha asegurado en X que, pese a la retirada de España de Eurovisión 2026, el compromiso con el Benidorm Fest “sigue intacto” y que la corporación “redoblará esfuerzos” para consolidarlo como el gran festival musical del país. López afirma que la edición de 2026 será “la mejor de nuestra historia” y califica el próximo Benidorm Fest como “sencillamente espectacular”.
Blanca Paloma respalda la decisión de RTVE de no acudir a Eurovisión 2026
La cantante Blanca Paloma, representante de España en Eurovisión 2023, ha mostrado en redes su apoyo a la decisión de RTVE de retirarse del festival de 2026 ante la participación de Israel. En un mensaje publicado en X, la artista califica la postura de la cadena pública de “decisión histórica” y expresa su respaldo “frente a la participación de Israel en Eurovisión”.
Portugal confirma que sí estará en Eurovisión 2026
La cadena pública portuguesa RTP ha confirmado que participará en Eurovisión 2026, después de votar a favor de las reformas del festival aprobadas este jueves por la UER en su asamblea general de Ginebra. La radiotelevisión portuguesa asegura que los cambios en el sistema de votación dan “mayor confianza” al concurso. La decisión contrasta con la retirada de España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia, que abandonan el certamen tras mantenerse la participación de Israel.
