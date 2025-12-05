Eurovisión 2026, en directo: Reacciones a la retirada de España por la participación de Israel, países que tampoco participarán y última hora del Benidorm Fest

Eslovenia, Países Bajos e Irlanda se suman a España y tampoco participarán en Eurovisión 2026

Eslovenia, Países Bajos e Irlanda se han sumado a España y tampoco participarán en Eurovisión 2026 después de que la Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) haya decidido en su reunión de este jueves mantener la participación de Israel en la próxima edición del certamen.

Tanto España como Eslovenia (RTVSLO), Países Bajos (AVROTROS) e Irlanda (RTÉ) habían condicionado su presencia en el certamen del próximo año a la expulsión de Israel. A ellos se podría sumar Islandia (RÚV), ya que la junta directiva de esta cadena ha avanzado que se reunirán el próximo miércoles para tomar una decisión al respecto.

En el caso de Eslovenia, la presidenta de la junta directiva de la cadena, Natalija Gorscak, ha lamentado que la pregunta planteada durante la Asamblea se hizo "de forma muy inteligente y probablemente engañó a muchos que querían votar".