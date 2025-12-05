Gemma Nierga habla de la comunicación entre padres e hijos en La 2

Este fin de semana 'Se hace lo que se puede' (La 2, 18.20 horas), el programa que explora las múltiples vertientes de la crianza presentado por Gemma Nierga, aborda el sábado 6 de diciembre la complejidad de la comunicación entre padres e hijos y el domingo explora el universo de los hermanos.

La presentadora recibe el sábado a Lorena Castell, madre de Río, y al piloto de motos Pol Espargaró, padre de Alexandra y Nicole. El escenario escogido para la conversación es el de una torre de telecomunicaciones.

Autismo

Paralelamente, en este capítulo, Nierga se adentra en las múltiples formas de comunicación con el testimonio de Imma Caballero, que utiliza pictogramas para comunicarse con su hija Vega, que tiene autismo.

Pol Espargaró y Lorena Castell, en 'Se hace lo que se puede' / RTVE

Otro testimonio es el de la familia Raluy, que muestra cómo se comunican padres y adolescentes cuando pasan casi todo el tiempo juntos. Los expertos en crianza y psicología Alba Castellví, Carlos González, Elena Crespí y Tania García destacan la importancia de comunicarse de forma asertiva y cariñosa con los hijos.

Melani Olivares y Edu Soto

Los invitados del domingo son Melani Olivares, madre de Martina, Manuela y Lucho, y Edu Soto, padre de Imel y Nora. Ese día, el programa también da voz a Sílvia Torrent y Joan Vidal, padres de cinco hijos, que explican cómo logran que cada uno tenga su espacio y pueda desarrollar su identidad.

Por otro lado, Raquel Chica y Pedro Corbacho comparten cómo han enseñado a sus trillizos a valorarse no solo como parte de un grupo, sino como individuos únicos, con personalidades propias. El programa cuenta con la participación de expertos como Alberto Soler, Imma Marín, Álvaro Bilbao, Alba Castellví y Tania García. Sus aportaciones ayudan a comprender mejores temas fundamentales en las relaciones entre hermanos, como la generosidad, los conflictos y el juego.