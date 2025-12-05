Los países que sustituirán a España en Eurovisión (y el comodín de Canadá)

Aunque hasta este jueves 4 de diciembre no se ha materializado la decisión de TVE de no participar en Eurovisión 2026 debido a la presencia de Israel, hacía tiempo que la UER (Unión Europea de Radiodifusión, la organizadora del famoso festival de la canción) barajaba la posibilidad de que algunos países anunciaran su baja voluntaria. José Pablo López, presidente de RTVE, ya lo dejó claro la semana pasada en la comisión mixta de control parlamentario del Congreso y del Senado, donde reiteró: "Los derechos humanos no son un concurso y esto tenemos que tenerlo en cuenta", en alusión a las muertes en Gaza.

De hecho, España no es el único país que se ha plantado y ha renunciado a concurrir al certamen, ya que es una medida que también han tomado Países Bajos, Irlanda y Eslovenia. Islandia y Montenegro anunciarán en los próximos días si mantienen su participación en Eurovisión, ya que las cadenas tienen hasta el próximo día 10 de diciembre para decidir si se presentarán este año al concurso musical. En cambio Bélgica, de la que se había barajado como otra posible candidata a renunciar al concurso, ha confirmado que se mantiene.

Los tres países que vuelven

Por eso la UER ya había estado moviendo ficha. Tres países que llevaban varios años sin optar al Micrófono de Cristal que alza el ganador de Eurovisión competirán el próximo mes de mayo en Viena, sede del próximo certamen. Se trata de Rumanía, Bulgaria y Moldavia.

TVR, la cadena pública rumana, llevaba dos años sin participar tras su crisis de resultados, audiencias y falta de interés de artistas en el festival. Bulgaria ya se apeó del certamen en 2023, con lo que ha estado fuera tres años. Moldavia siguió su ejemplo en 2025, con lo que solo ha faltado el último año.

Problemas presupuestarios

Su cadena, TRM, se retiró a última hora por "el nivel bajo de las candidaturas y el contexto administrativo y financiero". Las tres han confirmado en las últimas semanas que concurrirán en Eurovisión 2026, con lo que las razones presupuestarias esgrimidas en su momento parece que han quedado en segundo plano.

Pero el as en la manga que la UER se tenía guardado es Canadá. Su nuevo primer ministro, Mark Carney, presentó en noviembre sus primeros presupuestos generales y, en el punto del plan económico referido a la radiotelevisión pública, avanzó que estaba trabajando con la CBC (Canadian Broadcasting Corporation) y su homóloga francófona, Radio-Canada, para "explorar la participación en Eurovisión". Incluso el ministro de Finanzas dejó caer que se había "propuesto" a su país unirse al concurso musical.

Sería, eso sí, un primer paso para su hipotética participación, siguiendo la estela de Australia, que debutó en Eurovisión hace ya 10 años al haber recibido una invitación de la UER.

La victoria de Céline Dion

Aunque Canadá nunca ha competido en el certamen europeo de canciones, sí lo han hecho algunos de sus artistas representando a otros países. Abrió la veda Gary Lux en 1983, miembro del grupo Westend (en nombre de Austria, y repitió en 1984, 1985, 1987, 1993 y 1995). Después vinieron Sherisse Laurence (bajo bandera de Luxemburgo, 1986), Annie Cotton (Suiza, 1993), Natasha St. Pier (Francia, 2001), Rykka (Suiza, 2016), Katerine Duska (Grecia, 2019) y La Zarra (Francia, 2023).

Pero sin duda la más recordada es Céline Dion, que se coronó ganadora de Eurovisión en 1998 en representación de Suiza, con la canción 'Ne partez pas sans moi'.