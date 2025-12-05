El editorial de Elisabet Cortiles en 'El segon cafè': Luchadores invisibles

Dice la escritora nicaragüense Gioconda Belli, que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Dar la mano en momentos de incertidumbre es uno de los mayores compromisos que puede encontrarse en una comunidad. Y aquí los voluntarios desempeñan un papel clave: son los luchadores invisibles y anónimos que salen a la luz cuando más se les necesitan, y que discretamente vuelven a sus vidas sin esperar nada a cambio…

Sin ellos, los Juegos Olímpicos de Barcelona no habrían brillado como lo hicieron; Fueron fundamentales durante los días posteriores a la Dana de Valencia; ahora, los cazadores se han ofrecido voluntarios para capturar jabalíes; en Navidad recogen juguetes, están a la salida de los mercados por el gran recaudo y dan comida a los sintecho, hacen compañía a las personas mayores, e incluso, están en los últimos instantes de vida, garantizando el derecho a morir dignamente.

Están siempre, pero en un mundo ideal, los voluntarios no deberían existir: porque es el Estado quien debe responder y hacer que las cosas funcionen bien. Pero mientras tanto, los voluntarios están ahí cuando los políticos fallan. Así que, a todos ellos, hoy día internacional del voluntariado, les invitamos a un segundo café.