3Cat refuerza su apuesta por el anime en catalán con el estreno de Pokémon

La plataforma 3Cat continúa reforzando su apuesta por el anime en catalán tras el gran éxito de 'Bola de Drac', que un año después de su llegada al servicio de contenidos en 'streaming' acumula ya más de 18 millones de reproducciones totales. En este contexto, la corporación pública ha anunciado una batería de estrenos y nuevas entregas de sus contenidos más populares, entre los que destacan el regreso de la emblemática 'Dr. Slump', la llegada por primera vez en catalán de 'Viatges Pokémon: La sèrie' y la incorporación de nuevos episodios de 'Bola de Drac' y 'One Piece'.

Casi 40 años después de su primera emisión en TV3, en enero de 1987, 'Dr. Slump', vuelve a la televisión catalana con el doblaje original en catalán y un total de 242 episodios. La serie, protagonizada por la carismática Arale, un robot con forma de niña, pretende reconectar con el público más adulto, que creció con este personaje, al mismo tiempo que busca sumar nuevas generaciones que descubrirán por primera vez las aventuras de la Vila del Pingüí y sus habitantes. La ficción del creador japonés Akira Toriyama, que se reestrenará en 3Cat el viernes 5 de diciembre, también proyectará sus dos primeros episodios ese mismo día en el Salón del Manga.

Pokémon en catalán

La expansión del catálogo continúa el 19 de diciembre con el estreno en Super3 de 'Viatges Pokémon: La sèrie', doblada por primera vez al catalán. La plataforma ofrecerá en un primer momento los primeros 24 episodios de la saga, aunque a lo largo de las semanas 3Cat publicará las tres temporadas completas, con un total de 148 capítulos. Como anticipo, los dos primeros episodios también se podrán ver en exclusiva el 8 de diciembre en el Salón del Manga.

'Pokémon', que nació hace casi 30 años en Japón como videojuego, se ha convertido en un gigante global y ahora ya cuenta con 23 películas y 25 temporadas de la serie de animación original. Hasta ahora, su universo se ha exportado a 190 países y regiones, y se ha traducido a más de 30 idiomas.

Dos series míticas

Por su parte, el fenómeno 'Bola de Drac' es uno de los pilares de la plataforma desde su llegada al 'streaming' hace un año. El dibujante y guionista Akira Toriyama creó el manga en 1984 y en los años 90 se emitió por primera vez la serie de animación en la televisión catalana.

Ahora, las tres entregas de la saga -'Bola de drac', 'Bola de Drac Z' y 'Bola de Drac Súper'- acumulan más de 18 millones de reproducciones en la plataforma 3Cat. En concreto, 'Bola de Drac Súper', que estrenó su cuarta temporada en octubre, ya cuenta con más de 600.000 reproducciones en sus capítulos desde su estreno y es uno de los contenidos más vistos en el canal infantil. Esta era la primera vez que esa entrega concreta de la saga, que próximamente estrenará la quinta temporada, se doblaba al catalán.

Por último, el fenómeno internacional 'One Piece' también ampliará su presencia en la plataforma. La corporación catalana trabaja actualmente en el doblaje de las temporadas 7, 8, 9 y 10, que añadirán 228 nuevos episodios al catálogo, y permitirán a los fans de la serie seguir las aventuras de Luffy y su tripulación en catalán.