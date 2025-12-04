Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Israel irá a Eurovisión, en directo: países que se retiran, reacciones y últimas noticias

¿Se mantendrá el Benidorm Fest? ¿Qué países no irán a Eurovisión tras el sí a Israel?

Israel participará en Eurovisión 2026 y España abandona el festival

Logo de 'Eurovisión 2026'

Logo de 'Eurovisión 2026' / UER

Judit Bertran | Jose Real

Barcelona
Israel finalmente sí que participará en Eurovisión 2026, según han decidido en una votación secreta los países integrantes de la Unión Europea de Radiodifusión (UER). Como consecuencia, RTVE ha anunciado este jueves en un comunicado la retirada de España del festival. ¿Se mantendrá el Benidorm Fest? ¿Qué países no irán a Eurovisión tras el sí a Israel?

El Periódico abre un hilo informativo para todas las novedades:

