Israel irá a Eurovisión, en directo: países que se retiran, reacciones y últimas noticias

¿Qué pasa con el Benidorm Fest tras la retirada de España de Eurovisión?

Israel irá a Eurovisión 2026, pero España no lo hará. Así lo ha anunciado este jueves RTVE en un comunicado tras el resultado de las votaciones celebradas en la 95ª Asamblea General de la UER en Ginebra, que han concluido con la permanencia de Israel en el certamen musical europeo. Será la primera vez en 65 años que España no tendrá que elegir a un representante para el certamen europeo, y la decisión ha dejado muchas incógnitas al aire, entre ellas si se seguirá adelante con el Benidorm Fest.

La salida de España del festival implica que la televisión pública no emitirá la final que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, tampoco lo hará con las semifinales previas del concurso. Sin embargo, pese a que pueda estar muy relacionado, eso no significa que no se celebre el festival que hasta ahora había servido para escoger al representante del país.

