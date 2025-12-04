¿España ha dejado de participar en Eurovisión alguna vez?

España no participará por primera vez desde 1961 en el Festival de Eurovisión, según ha anunciado RTVE este jueves, tras la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) en Ginebra de mantener la participación de Israel en el certamen.

España no estuvo presente en las cinco primeras ediciones de Eurovisión, que comenzó a celebrarse en 1956. Desde entonces no ha faltado a ninguna cita, salvo cuando el festival se canceló por la pandemia de covid en 2020, y es uno de los cinco países que más contribuyen en la UER a financiar el certamen.

Los representantes españoles han ganado Eurovisión en dos ocasiones, la primera en 1968, en Londres, con la canción 'La, la, la', cantada por Massiel; y la segunda, al año siguiente, en Madrid, con 'Vivo cantando', interpretada por Salomé, victoria que compartió con Francia, Gran Bretaña y Holanda.

Desde su primera edición, el Festival de Eurovisión ha sido escenario en varias ocasiones de polémicas políticas, en algunas de las cuales Israel ha sido directa o indirectamente protagonista.

En septiembre pasado, el Consejo de Administración de RTVE decidió que España no enviaría representante a la próxima edición del festival de Eurovisión en el caso de que participara Israel. La radiotelevisión pública española se sumaba así a otros cuatro países -Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos- que ya habían anunciado su posible retirada por los mismos motivos.

Esta no es la primera vez en la que algún país decide no participar en Eurovisión por motivos políticos, ni la primera en la que Israel está en el centro de la polémica.

Polémicas de Israel

En 1979, el festival se celebró en Jerusalén, y Turquía decidió no acudir y, años más tarde, en 2005, Líbano, que iba a actuar por primera vez en Eurovisión, decidió no hacerlo en medio de una polémica religiosa con Israel. Israel volvió a organizar el festival en 2019, y ya entonces la situación en Gaza hizo que hubiera un llamamiento muy extendido al boicot.

Ningún país dejó de participar por ese motivo, pero más de 60 grupos LGTBI+ de todo el mundo acusaron a Israel de "avanzar su agenda Pinkwashing" por "el uso cínico de los derechos de los homosexuales para distraer y normalizar la ocupación israelí de la Franja de Gaza, el colonialismo y el 'apartheid'".

En aquella edición, Madonna actuó ante el público israelí y, sobre el escenario, hizo subir a dos bailarines con las banderas de Israel y Palestina saltándose así las normas del festival, que prohíbe las proclamas políticas, y provocando que Israel presentara una demanda contra ella.

En la edición de 2024, el representante israelí tuvo que cambiar la letra de su canción 'October Rain' por las referencias políticas al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Ese año se puso en marcha la posibilidad de que un solo espectador pudiera emitir hasta 20 votos de una sola vez y, tras ese cambio, en las ediciones de 2024 y 2025 Israel se disparó en los votos del público.

Otras controversias políticas

El contencioso entre Grecia y Turquía por Chipre se ha visto reflejado varias veces en el festival: en 1975 Grecia decidió no acudir por la invasión turca de la isla, y al año siguiente fue Turquía la que se ausentó -estuvo sin participar en varias ediciones- en protesta por el contenido de la canción griega que hablaba de esa invasión.

La guerra de los Balcanes supuso la exclusión de Yugoslavia en 1993, y en 2009 fue Georgia la excluida por la letra de su canción que hacía un juego de palabras sobre Putin: 'We don't wanna put in'.

En 2012 Armenia decidió no participar en el festival que se celebró en Azerbaiyán, país con el que mantiene una disputa por Nagorno Karabaj, y tampoco participó en la edición de 2021, en pleno recrudecimiento del conflicto entre ambos países.

Rusia fue expulsada de Eurovisión en 2022 por su invasión de Ucrania, pero ya antes, en 2017, se retiró del concurso porque su representante, Yulia Samoylova, tenía vetada la entrada a Ucrania, país anfitrión. Samoylova había viajado a Crimea dos años antes, cuando esta península ya fue anexionada por Rusia de manera ilegal. La ley ucraniana establece que los rusos que hubieran visitado Crimea tras la reunificación tenían prohibido su ingreso en Ucrania.