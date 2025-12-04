El Editorial de Cristina Villanueva: Violencia machista estructural

Piensa en una habitación: en el trabajo, el CAP, el metro... Hay diez mujeres. Tres han sufrido violencia machista. Es el país en el que vivimos... La nueva Macroencuesta lo confirma: la violencia machista es estructural y crece en las pantallas, en los mensajes, en el control digital que atrapa a las más jóvenes... ¿Cuánta violencia más estamos dispuestos a normalIzar? Porque mientras leemos los datos, en tres días han asesinado a tres mujeres.

La violencia machista no es una opinión. No es un relato. La violencia machista asesina. Es un problema de país, no es cosa de mujeres. Y cuando no tomamos en serio a las mujeres, la impunidad crece. Lo hemos visto esta semana con las denuncias de acoso contra el exdirigente socialista Paco Salazar, silenciadas demasiado tiempo.

Ojalá, algún día ese editorial no sea necesario. Querrá decir que ningún acoso, ninguna burla ni ningún silencio cómplice queda impune.

Bienvenidos al Segon Cafè.