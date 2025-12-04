TV3 dedicó la noche del lunes a recordar la figura de Salvador Dalí con el documental dramatizado 'El forense y Dalí' producida por TV3, con la colaboración de BAS y Minifilms, y presentada por Manel Alías (a quien podemos escuchar cada noche en el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio), y también por Narcís Bardalet, que fue la persona que se encargó de embalsamar al pintor tras su muerte y cuyo testimonio completo es fundamental para acercarse a la figura del artista.

Últimamente he comprobado en documentales dedicados a la transición, o al 23-F, el inmenso valor que adquieren testimonios que verifican detalles históricos que presuntamente han prescrito pero que hoy en día resultan vitales para entender muchas de las cosas que en su día no supimos pero que ahora entendemos.

Por ello, la presencia y el relato del forense, Narcís Bardalet, hilo conductor del documental, supuso una apuesta fundamental para entender detalles del proceso final de Dalí: “Si has tenido la 'tita' ligera en vida, lo mejor es que te quemen”, fue uno de los titulares que regaló, cuando tras su muerte se tuvo que extraer ADN de su cuerpo.

Bardalet también comentó el misterio de la persona que tenía la intención de hacerle unas fotos a un Dalí sin ropa: “Teníamos órdenes de la policía de que pudiese entrar a verlo cualquier persona, menos esa, a quien alguien le ofreció 10 millones de pesetas para obtener dicha foto”.

Casi 36 años tras su muerte en enero de 1989, descubrimos unas luchas institucionales entre Catalunya y España (capitaneados por el President Pujol y el Rey Juan Carlos) procurando que sus instituciones se apropiasen del legado del pintor, incluyendo desagradables visitas presenciales al hospital donde Dalí pasó sus últimos días, donde buscaban la atención de los fotógrafos y que resultaban innecesarias por el estado de salud del talentoso artista.

Para propuestas como 'El forense y Dalí' resulta indispensable disponer de la figura de un conductor que genere paz, reflexión, que pregunte bien y repregunte mejor, que respete los silencios, y que mantenga al espectador enganchado hasta el final y por ello Manel Alías supuso una óptima figura.

Y por encima de todo, las cifras: 'El forense y Dalí' fue visto por 262.000 espectadores, alcanzando un notorio 15,3% de la audiencia que miraba el televisor en ese momento.